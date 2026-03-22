Un equipo entrerriano apoyó a Chiqui Tapia y desató la polémica.

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay debutó en el Federal A con una bandera en apoyo a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, generando polémica.

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay se destacó en su debut en el Torneo Federal A, no solo por lo deportivo, sino por un gesto institucional que generó polémica . El equipo entrerriano ingresó al campo de juego con una bandera de apoyo a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y a Pablo Toviggino, tesorero, respaldándolos públicamente.

El mensaje exhibido fue contundente: "Tapia-Toviggino no están solos. El fútbol de todo el interior los respaldan" . La imagen se viralizó rápidamente y desató polémica, ya que se da en medio de una investigación judicial que involucra a la conducción del fútbol argentino.

Un equipo entrerriano marcó su debut mostrando respaldo a Tapia y Toviggino

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La causa investiga la presunta retención indebida de $19.300 millones por parte de la AFA entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, correspondientes a impuestos como IVA, Ganancias y aportes patronales. Además de Tapia y Toviggino, también están imputados el gerente general Gustavo Lorenzo, el actual secretario general Cristian Malaspina y el exsecretario general Víctor Blanco.

Todos fueron citados a indagatoria por el delito de apropiación indebida de tributos, que prevé penas de entre dos y seis años de prisión. En ese marco, los acusados sostienen que no estaban obligados a realizar los pagos en los plazos establecidos.

La defensa argumenta que existen resoluciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Ministerio de Economía que impiden ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles sin fines de lucro hasta mitad de año. Bajo esa interpretación, plantean que si la deuda no puede ser ejecutada, tampoco puede exigirse su pago.

Sin embargo, el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, rechazó este planteo. A pesar de ello, los imputados apelaron la decisión ante la Cámara, por lo que la causa continúa en trámite.

En este contexto, el respaldo expresado por Gimnasia de Concepción del Uruguay toma una dimensión política e institucional que trasciende lo deportivo. Mientras algunos lo interpretan como una muestra de apoyo del fútbol del interior a la actual dirigencia, otros cuestionan la oportunidad del gesto en medio de un proceso judicial en curso.