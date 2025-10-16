La prestigiosa revista estadounidense realizó su tradicional relevamiento a los futbolistas, liderado por el astro portugués por sexto año consecutivo.

Forbes publicó la lista de futbolistas mejores pagos: Ronaldo primero, el puesto de Messi y la sorpresa.

La revista estadounidense Forbes realizó su tradicional lista con los futbolistas mejores pagados del mundo y el portugués Cristiano Ronaldo lideró la clasificación por sexta edición consecutiva, mientras que Lionel Messi finalizó segundo y el español Lamine Yamal, de 18 años, ingresó en el décimo lugar.

Ronaldo , delantero con contrato hasta 2027 en Al-Nassr, de Arabia Saudita, embolsó 239 millones entre su vínculo con el club y sus patrocinadores , 24 menos que en 2024. De todas formas, el luso sólo fue superado por el boxeador Floyd Mayweather (2015 y 2018) en una lista elaborada por Forbes.

Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro y símbolo de Inter Miami, se posicionó segundo con un total de 111 millones de euros. Según la revista citada, el astro de 38 años ingresa más por sus patrocinadores (60) que por el fútbol (51).

El francés Karim Benzema (Al-Ittihad) ocupa el último escalón del podio del ránking con 89 millones. Su compatriota Kylian Mbappé, crack de Real Madrid, está en el cuarto lugar con un total de 81 millones de euros, 60 provenientes del fútbol y 21 de patrocinios, y es el primero que juega en una institución europea.

El resto de la lista está conformada por: Erling Haaland (Manchester City, 68 millones), Vinícius Junior (Real Madrid, 51), Mohamed Salah (Liverpool, 47), Sadio Mané (Al Nassr, 46), Jude Bellingham (Real Madrid, 37) y Yamal (Barcelona, 37).

El catalán, integrante más joven del elenco, percibe 28 millones por el contrato con Barcelona y 8.5 por sus patrocinadores. Siempre siguiendo al estudio de Forbes, el extremo zurdo duplicó su audiencia en redes sociales hasta alcanzar casi 77 millones de seguidores.