Fin de ciclo: Oscar Bonell no será más DT del Atlético Echagüe Club.

Oscar Bonell se va del Atlético Echagüe Club

Y siguió: "La verdad que sumé muchos conocimientos, muy rico en detalles tácticos, estratégicos y de manejo de grupo en una competencia donde convergen jugadores de mucha experiencia como otros de mucha juventud y que se están abriendo caminos. El estar día a día con jugadores profesionales te genera y te obliga a un constante aprendizaje como también elaborar las respuestas adecuadas para solucionar problemas que se plantean, ya sea rivales y de los propios".

Bonell agradeció la posibilidad que le ofreció Echagüe de experimentar se el entrenador jefe del equipo profesional, experiencia que definió como la más importante de su rica carrera.

"Echagüe es mi segunda casa. En esta institución no solo he tenido la oportunidad de dirigir divisiones menores, sino también el básquet femenino, la Primera local, la Liga Desarrollo, ser asistente de Liga Nacional y entrenador principal en la Liga Argentina. Es una satisfacción muy grande".

A lo que añadió: "Estoy muy agradecido con el club Echagüe porque me permitió desarrollarme en mi labor profesional, a la cual siempre he intentado desarrollarla dentro de mis posibilidades. Si bien haber dirigido la Liga Argentina fue la satisfacción más grande que he tenido en mi profesión, entiendo que éste es el momento indicado para que nuestros caminos se separen. En este sentido, tal vez me hubiera gustado influir un poco más en el trabajo de las categorías formativas, aunque esta decisión no le determino yo sino la estructura dirigencia al momento de planificar la estructura de su deporte".

Mientras aguarda por nuevas propuestas, Cachi Bonell reveló que le gustaría seguir dirigiendo Liga Argentina, aunque a su vez también lo tentaría volcar sus conocimientos en clubes de Paraná o la provincia.

"Por la experiencia recogida me gustaría poder dirigir una temporada más en Liga Argentina o también el torneo Federal. Sería un muy lindo desafío en lo personal para ver los resultados obtenidos en otro escenario que no sea Echagüe".

Y finalizó: "Obviamente que tampoco descartó la posibilidad de dirigir en el ámbito local, en un posible proyecto ambicioso en el cual se contemple la formación de jóvenes jugadores".