Fernando Gago pagó la cláusula y será técnico de Boca Juniors.

"Fernando Gago rescindió con Chivas de Guadalajara. No dirige el clásico con América el domingo. Se va a sumar el lunes para dirigir el plantel de cara al nuevo proceso en el Xeneize", anunció este jueves el periodista Tato Aguilera.

Fernando Gago aseguró que no recibió ningún llamado de Boca

Fernando Gago ejecutó la cláusula de rescisión y no dirige el fin de semana Chivas - América

Embed Fernando Gago ejecutó la cláusula de rescisión y no dirige el fin de semana Chivas - América.

El nuevo DT de Boca llega el lunes a la Argentina. pic.twitter.com/DoNrEJZ7ve — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) October 10, 2024

"Ejecutó la cláusula de rescisión, no es más el técnico de Chivas y el fin de semana no dirige el clásico con América. Todo confirmado. El pago lo absorberá en el contrato Boca seguramente. Pero lo más importante es que no va a dirigir el domingo con América. Va a estar regresando a Argentina", sostuvo Tato.

"Pidió estos días para organizarse. Va a debutar contra Tigre el sábado en Victoria. Va a dirigir contra Gimnasia por Copa Argentina. Gago terminó de resolver su salida de Chivas. Este fin de semana ya vuelve a Argentina para trabajar en Boca", agregó el periodista sobre la decisión de Gago.

"Gago había negado contactos y muchos creyeron que no iba a ser el técnico de Boca. Pero se terminó de resolver su salida de Chivas. Está todo OK entre las partes. La idea es que pueda dirigir lo más rápido posible al plantel", agregó como información Tato Aguilera.

La idea de Boca es que el nuevo DT asuma pronto su trabajo. "El plantel de Boca está de mini pretemporada, trabajando en doble turno. La intención es que la semana que viene Fernando Gago ya pueda trabajar y estar al frente del plantel que ahora dirige Diego Herrón", dijo Tato.

"El lunes, si Boca se entrena, o a más tardar el martes, Gago ya va a dirigir la práctica. La idea es que se sume lo más rápido posible. Llegará a Ezeiza y de ahí a asumir en Boca", agregó el periodista. Así las cosas, Boca consigue lo que quería y tiene nuevo director técnico.