Felipinho, nació en Brasil y podría jugar para Argentina

Felipe Rodríguez-Gentile tiene 16 años y es brasileño pero de padres argentinos. Se desempeña en el Sub 18 de Preston North End.

Felipe Rodríguez-Gentile, también conocido como Felipinho, es un futbolista de apenas 16 años que se desempeña en el equipo Sub 18 del Preston North End, club que actualmente se encuentra en el Championship, la segunda división de Inglaterra. El talentoso joven, que ya es pretendido por gigantes de la Premier League como Manchester United, Manchester City y Liverpool, entre otros, nació en Brasil y podría representar a la Selección Argentina por su ascendencia.

Su nombre empezó a sonar fuerte en varios clubes importantes del fútbol inglés luego de que el pasado 9 de diciembre, el Preston North End Sub 18 se impuso por 6-1 sobre su par de Rotherham United, con ¡cinco goles de Felipinho!. Además, acumula 18 goles en sus últimos diez partidos con el conjunto inglés. Según informó el medio británico The Sun, Felipe se unió a los Lilywhites a mitad de año y no demoró en llamar la atención de los gigantes: lo quieren Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham y Newcastle.