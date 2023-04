El ex DT de Patronato, Facundo Sava, fue insultado por un hincha en la conferencia de prensa luego de la goleada que sufrió Cerro Porteño ante Libertad

Cerro Porteño sufrió una goleada para los libros de historia del fútbol paraguayo tras caer ante Libertad por 5 a 0 por el torneo local y, previo a hacer su debut por CONMEBOL Libertadores, el clima no es el mejor puertas para adentro en el Ciclón. El ex entrenador de Patronato, Facundo Sava, vivió un momento incómodo en la conferencia de prensa.

FACUNDO SAVA.mp4 Facundo Sava vivió un momento incómodo en Paraguay

Facundo Sava dio la cara por el equipo en conferencia de prensa y declaró: "Que sirva para lo que viene. No podemos volver el tiempo atrás, debemos aceptar que en el primer tiempo fueron mejores que nosotros". Sin embargo, el ex Patronato no pudo contestar más preguntas a raíz de un pequeño incidente en la sala.