Facundo Cobos respaldó a Quintana, pero no polemizó

Carlos Quintana encendió la mecha y generó la explosión en barrio Villa Sarmiento. Horas antes del encuentro que protagonizaron Patronato y Temperley en el estadio Grella el excapitán del Rojinegro sorprendió al sacar a la luz el reclamo de un premio económico que el plantel y cuerpo técnico del equipo campeón de la Copa Argentina 2022 no percibió por la clasificación a la Copa Libertadores de América 2023.

“Hablo en representación del plantel, cuerpo técnico, auxiliares del club, cuerpo médico y seguridad, porque nosotros le repartimos el premio a todos. El premio de la clasificación se paga en todos los equipos argentinos, no es algo que pedimos solo nosotros”, reclamó Quintana, en declaraciones a El Pelotazo.

El oriundo de la localidad bonaerense de Glew aseguró que “el cuerpo técnico tampoco recibió premio” de parte de los dirigentes. Y amplió de parte del plantel: “Nos sentimos mal porque es algo que logramos nosotros. Los que entramos a la cancha, los que viajamos y pasábamos el día a día con muchas falencias éramos nosotros. Creíamos que la dirigencia nos iba a reconocer y no lo hizo”, disparó el Pelado.

Luego, el actual marcador central de Rosario Central añadió: “Nosotros mucho no podemos hacer, era un acuerdo de palabra y no había un monto. Pero, más allá del dinero, está la forma en que nos sentimos tratados”.

La dirigencia de la entidad de barrio Villa Sarmiento recogió el guante. 72 horas después de las polémicas declaraciones emitió un comunicado de prensa oficial donde brindó la versión institucional. “Esta Comisión ha cumplido con la obligación de abonarle, en tiempo y forma, a cada jugador del plantel y cada integrante del cuerpo técnico anterior tanto los sueldos como el premio acordado hasta el final de la Copa Argentina 2022 (85% para los jugadores y 15% para el cuerpo técnico) siendo depositado en las cuentas de cada uno. No hubo ningún acuerdo por otro premio que no haya sido abonado”.

La estructura 2023 de Patronato cuenta con integrantes del equipo campeón. Facundo Cobos es uno de los sobrevivientes del proceso que encabezó el Colorado Facundo Sava. El mendocino fue el primer futbolista que habló sobre esta situación. En sus palabras dejó en evidencias que existió un acuerdo con la dirigencia, pero el mismo fue verbal y no quedó asentado en un documento escrito.

“Después del partido con Temperley nos enteramos sobre las declaraciones de Carlos (Quintana), pero no es algo que nos sorprende porque el grupo de whatsapp del 2022 continúa activo y se habló del tema”, contó el marcador de punta. “A mí me tocó jugar la Copa Libertadores y lo cobré en Godoy Cruz al premio, pero ese acuerdo se firmó”, diferenció.

“Del tema se habló con los futbolistas que continuamos en Patronato, pero no podemos tomar partido, pero no por una disputa con el presidente, sino por respeto a la institución. Somos empleados del club y sería una falta de respeto hablar de la deuda porqué yo decidí quedarme. No estuve en la charla, pero le creo a Carlos que es una muy buena persona, pero quedó expuesto, la gente lo criticó y se malinterpreta todo. Pero todos los del plantel lo sabíamos y avalamos”, detalló.

Lejos de polemizar, indicó que cada intérpretes disputa su propio objetivo. “El presidente cuida al club, el jugador sus intereses. Es una línea fina. Quienes decidimos continuar lo hicimos porque queremos seguir haciendo historia en el club, meternos en zona de reducido y devolver a Patronato a Primera División”, aseveró Cobos.