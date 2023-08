Fabio Vázquez: "Estamos en deuda con el hincha"

El mediocampista de Patronato Fabio Vázquez no ocultó la impotencia por la derrota sufrida ante Defensores de Belgrano, en el Grella.

"Estamos en deuda con el hincha. Necesitamos salir de esta situación porque sabemos que, lo que estamos haciendo, no nos alcanza. Trataremos en la semana con todo el plantel seguir trabajando para salir de esta situación", aspiró Vázquez, en declaraciones a La Fiesta del Fútbol.

La caída ante el Dragón provocó el final de una serie positiva de cuatro victorias en serie en barrio Villa Sarmiento. "Jugamos bien, perdemos, jugamos mal, perdemos", lamentó. "Trataremos de trabajar más en la semana para salir adelante porque es una situación muy difícil", relató el volante.

Al momento de analizar el desarrollo del cotejo, citó: "El primer tiempo fue muy parejo. Defensores es un equipo muy duro. Sacamos la diferencia, pero en el segundo tiempo ellos se encontraron con el gol muy rápido. Eso hizo que entremos en desesperación y lo terminamos perdiendo", lamentó.

Siguiendo esta línea, el futbolista formado en el semillero de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia reconoció que el equipo no llevó a escena el pedido del entrenador Rodolfo de Paoli. "Tenemos una idea de juego. Lamentablemente esta vez no salió. Nos duele porque habíamos sacado la diferencia que es lo más difícil en la categoría y no pudimos sostenerlo"

El inesperado tropezón impidió descontar espacio con los puestos de clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional. "De local veníamos con una muy buena racha y esta vez la perdemos. De visitante nos está costando. En la semana tenemos que trabajar para ir a buscar un buen resultado a Río Cuarto", apuntó.