Estudiantes y Gimnasia no salieron de un pobre empate

Estudiantes y Gimnasia igualaron 0-0 en UNO, en un duelo correspondiente a la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional. En una nueva edición del clásico platense, el Pincha de Eduardo Domínguez no pudo hacerse fuerte de local para extender su paternidad sobre el Lobo de Leonardo Madelón , que consiguió un punto que le sirve en la lucha por no descender.

Estudiantes tuvo la iniciativa en la primera parte, pero más que con un par de remates de Santiago Ascacíbar desde afuera, no pudo inquietar a Tomás Durso. Por su lado, Gimnasia lo aguantó y buscó contraatacar, aunque sin éxito ya que Mariano Andújar fue un espectador de lujo durante los primeros 45 minutos.

En el complemento, la mecánica no cambió y cayó en una meseta de la que les fue muy difícil salir. Recién más sobre el final, el Pincha intentó arrebatarle el triunfo a un Lobo que nunca dejó de cuidarse atrás. La más clara fue para el local: cabezazo de Santiago Núñez que dio en el travesaño. Todo quedó en un pobre empate sin emociones que a Estudiantes no le convence, mientras que a Gimnasia le sirve para sumar en su lucha por no descender.