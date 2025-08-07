Estudiantes venció Independiente Rivadavia y es único puntero

Estudiantes se impuso por 2-1 a la Lepra mendocina y sumó la tercera victoria seguida en la Liga Profesional. El entrerriano Gastón Benedetti, expulsado.

En la continuidad de la cuarta fecha del Torneo Clausura , Estudiantes le ganó por 2-1 a Independiente Rivadavia . Con este resultado, el Pincha llegó a los nueve puntos y se ubica en la primera posición de la Zona A.

El León golpeó de entrada. Fabricio Pérez fue quien estableció el 1 a 0 a los ocho minutos de juego en el estadio UNO, Jorge Luis Hirschi.

Cerca del final de la primera etapa, Leandro González Pirez amplió la ventaja para el conjunto platense. El defensor con pasado en River Plate ganó en el juego aéreo tras un tiro libre ejecutado en forma de centro y puso el 2-0 con un cabezazo impecable.

El inicio del complemento continuó con la misma tónica: Estudiantes fue el dueño de la posesión del balón y las opciones más claras, mientras que Independiente Rivadavia no pudo hacer pie y Sebastián Villa fue su única arma en esos primeros momentos.

Recién a los 27 minutos de la segunda etapa el conjunto mendocino tuvo una chance clara. Pedro Souto se filtró en el área del local y sacó un zurdazo que obligó al arquero uruguayo, Fernando Muslera, a arrojarse sobre el balón y evitar la caída de su valla.

Ya sobre el final del partido, Gastón Benedetti le cometió una infracción sin pelota dentro del área a Mauricio Cardillo, por lo que Sebastián Zunino no tuvo más remedio que sancionar penal y expulsar al defensor por agresión.

El encargado de ejecutar el tiro desde los 12 pasos fue Villa. El colombiano se paró frente a Muslera y sacó un contundente remate para ponerle suspenso al resultado.

Lo que sigue para Estudiantes y Independiente Rivadavia

En la próxima fecha, el Pincha tendrá que visitar a Banfield, mientras que la Lepra mendocina tendrá que hacer las veces de local frente a Boca Juniors.