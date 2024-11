En el juego decisivo dijeron presente Estefanía Ferrante, Benicio Fontanini, Salvador Almada y Malena Mulet que, además, se quedó con el Ranking Anual Individual. De todas formas, el equipo de Estudiantes cuenta con alrededor de 30 chicos y chicas de la categoría que han formado parte del plantel en otros circuitos del año.

UNO dialogó con varios de los juveniles que forman parte de la escuela del CAE, donde entrenan bajo el ala de Alejandro Fernández.

“Yo practico golf hace un año. Empecé gracias a mi papá que tuvo que dejar el fútbol y se dedicó al golf. Lo empecé a acompañar hasta que un día probé y me gustó”, dijo Branco Rodríguez, de 10 años.

“Por suerte no me costó tanto porque ya había practicado con mi papá. Así que fue más fácil la práctica”, agregó, con respecto a la dificultad del deporte.

“Estoy contento con el resultado en el torneo. Fue todo repentino esto del golf para mí porque hace poco empecé y ya salí campeón”, dijo el chico de categoría Aguila.

Otro de los que habló fue Benicio Fontanini, participe del título en Concordia. “Practico el deporte hace un año. Al principio no me gustaba porque me costaba pegarle a la pelota. Por momentos me quería ir pero después me comenzó a gustar. En la escuela me hice de muchos amigos”, dijo el juvenil de 11 años.

Los chicos de Estudiantes con la copa en mano

Golf Cae 3.jpg Estudiantes se consagró bicampeón del Litoral en la categoría Junior UNOER/ Alan Barbosa

Segundo Limberger también contó sus vivencias en el deporte. “Empecé hace poco, aproximadamente 5 meses. Antes había hecho pero dejé y retomé hace un tiempo”, dijo.

“Lo elegí por mi papá. Él hace golf hace mucho y me preguntó si quería empezar. Le dije que sí y me empezó a gustar. La adaptación no me costó tanto. Lo difícil por ahí es pegarle a la bocha”, cerró.

Por último, Malena Mulet, de 11 años, expresó: “El trofeo es un esfuerzo al trabajo de todos los chicos. Estoy muy contenta”.

“Empecé a prácticar golf gracias a mi Papá. Un día me trajo, probé y me gustó. Desde los cinco años que estoy junto al deporte y desde los seis que arranqué a jugar torneos”, agregó la poseedora del Ranking Anual Individual de la temporada 2024.

“Siento que mejoré un montón a medida que fue pasando el tiempo. Antes no llegaba a la bandera y ahora lo suelo hacer en un golpe o dos. Yo entreno bastantes tiros largos porque en mi categoría yo salgo muy lejos del hoyo y necesito potencia. También se trabaja la agilidad y todo el tiempo hay que pensar en como ejecutar un disparo”, dejó en claro Malena.

“El golf es un deporte tranquilo. No te tenés que enojar si te sale un tiro malo, tenés que volver a intentarlo. Quiero seguir jugando al golf por muchos años más. Por ejemplo, el año que viene voy a arrancar a disputar circuitos con 18 hoyos y yo comúnmente juego de 9 hoyos. Así que, a modo de práctica, me anoté para jugar con mi papá y sus amigos. Es muy cansador hacer el circuito completo. El de 9 me lleva tres horas y el de 18 sería más de 6. Hay que caminar mucho”, cerró.

Malena Gulet se quedó con el Ranking Anual Individual

Para cerrar, el entrenador Alejandro Fernández expresó: “Estoy muy satisfecho con el trabajo de los chicos. Demostraron que con compromiso se puede. Al final del día, en este deporte, lo importante es competir con uno mismo e ir mejorando a medida que va pasando el tiempo. El golf desarrolla la capacidad de resiliencia. Es competitivo con vos mismo. Si vos no te comprometes, no lo vas a desarrollar. Las condiciones son iguales para todos más allá de ser un deporte individual. Ellos (los chicos de la escuela) tienen diferentes tipos de cuerpos y distintos tipos de habilidades. Se trabaja en base a eso”.