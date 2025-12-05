La Federación Entrerriana de Fútbol (FEF) llevó adelante el sorteo de los grupos de la Copa Entre Ríos 2025-2026, tanto para la competencia masculina como para la femenina. Este tradicional certamen, que lleva más de cuatro décadas, en esta edición tendrá 40 equipos en el torneo de varones y 17 en el de mujeres.
Se sortearon los grupos de la Copa Entre Ríos
5 de diciembre 2025 · 22:20hs
En el campeonato masculino los conjuntos estarán divididos en 10 zonas de cuatro; mientras que en el femenino serán cinco zonas (dos de cuatro elencos y tres de tres).