Se sortearon los grupos de la Copa Entre Ríos

La Federación Entrerriana de Fútbol realizó el sorteo de las zonas para la Copa Entre Ríos 2025-2026.

5 de diciembre 2025 · 22:20hs
Los trofeos de la Copa Entre Ríos.

Prensa FEF

Los trofeos de la Copa Entre Ríos.

La Federación Entrerriana de Fútbol (FEF) llevó adelante el sorteo de los grupos de la Copa Entre Ríos 2025-2026, tanto para la competencia masculina como para la femenina. Este tradicional certamen, que lleva más de cuatro décadas, en esta edición tendrá 40 equipos en el torneo de varones y 17 en el de mujeres.

En el campeonato masculino los conjuntos estarán divididos en 10 zonas de cuatro; mientras que en el femenino serán cinco zonas (dos de cuatro elencos y tres de tres).

Juan Manuel Lazaneo le dio la victoria a Neuquén en el Torneo Regional Amateur.

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Hubo podio entrerriano, Nadia Cutro junto a  Miguel Recalt (Toyota).

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Las zonas de la Copa Entre Ríos

Copa Entre Ríos Federación Entrerriana de Fútbol equipos grupos
