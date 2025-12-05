Se sortearon los grupos de la Copa Entre Ríos

La Federación Entrerriana de Fútbol (FEF) llevó adelante el sorteo de los grupos de la Copa Entre Ríos 2025-2026, tanto para la competencia masculina como para la femenina. Este tradicional certamen, que lleva más de cuatro décadas, en esta edición tendrá 40 equipos en el torneo de varones y 17 en el de mujeres.