Dimas Garateguy peleará este sábado en Santa Fe

En el gimnasio Roque Otorino del Club Colón, el paranaense Dimas Garateguy se medirá con el local Damián Yapur.

El boxeador paranaense Dimas Garateguy tendrá un nuevo compromiso para su carrera profesional. Este sábado Toti se presentará en el gimnasio Roque Otorino del Club Atlético Colón de Santa Fe, donde se enfrentará con el experimentado pugilista local Damián Yapur.

El combate fue programado a seis asaltos, en la categoría Superligero y será la atracción principal de la velada que comenzará a las 21 y que, además, tendrá 11 peleas amateurs. El peleador paranaense pesó 63,200 kilogramos; mientras que el santafesino registró en la báscula 63,500 kilos.

Garateguy, de 33 años, cuenta con un récord de 11 triunfos (tres por nocaut) y nueve derrotas (cuatro antes del límite); mientras que Yapur, de 38 años, cuenta con un palmarés de 19 victorias, 21 caídas (cuatro por la vía rápida) y tres empates.

Otro paranaense en Santa Fe

También será parte de la cartelera el peleador amateur paranaense Gastón Lemos, del gimnasio Toa Fight Club, quien en la cuarta pelea se medirá con el local Franco Troncoso.