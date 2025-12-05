Uno Entre Rios | Ovación | Dimas Garateguy

Dimas Garateguy peleará este sábado en Santa Fe

En el gimnasio Roque Otorino del Club Colón, el paranaense Dimas Garateguy se medirá con el local Damián Yapur.

5 de diciembre 2025 · 21:43hs
Dimas Garateguy y Damián Yapur tras el pesaje.

Prensa Boxeo Colón

Dimas Garateguy y Damián Yapur tras el pesaje.

El boxeador paranaense Dimas Garateguy tendrá un nuevo compromiso para su carrera profesional. Este sábado Toti se presentará en el gimnasio Roque Otorino del Club Atlético Colón de Santa Fe, donde se enfrentará con el experimentado pugilista local Damián Yapur.

El combate fue programado a seis asaltos, en la categoría Superligero y será la atracción principal de la velada que comenzará a las 21 y que, además, tendrá 11 peleas amateurs. El peleador paranaense pesó 63,200 kilogramos; mientras que el santafesino registró en la báscula 63,500 kilos.

Juan Manuel Lazaneo le dio la victoria a Neuquén en el Torneo Regional Amateur.

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Hubo podio entrerriano, Nadia Cutro junto a  Miguel Recalt (Toyota).

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Garateguy, de 33 años, cuenta con un récord de 11 triunfos (tres por nocaut) y nueve derrotas (cuatro antes del límite); mientras que Yapur, de 38 años, cuenta con un palmarés de 19 victorias, 21 caídas (cuatro por la vía rápida) y tres empates.

Otro paranaense en Santa Fe

También será parte de la cartelera el peleador amateur paranaense Gastón Lemos, del gimnasio Toa Fight Club, quien en la cuarta pelea se medirá con el local Franco Troncoso.

Dimas Garateguy Santa Fe Colón boxeo
