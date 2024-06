Estudiantes rescató un empate ante Gremio en el cierre de los grupos

En el duelo postergado por las fuertes inundaciones en Rio Grande Do Sul, Estudiantes de La Plata se despidió de las competencias internacionales en este 2024 con un empate ante Gremio como visitante. En un duelo que se jugó en el Estadio Couto Pereira de Coritiba debido a las refacciones que se realizan en el Arena Do Gremio por el temporal, los locales ganaban por el tanto de Franco Cristaldo pero el Pincha, que ya no tenía chances de entrar en la Copa Sudamericana, lo igualó a través de Mauro Méndez.