Estudiantes ganó y es el puntero del Torneo Regional del Litoral

Pasó el segundo capítulo en los dos principales estamentos y el primero en el tercer nivel en el Torneo Regional del Litoral que organizan las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. En el Top 9, Estudiantes de Paraná fue contundente y derrotó a Santa Fe Rugby en Sauce Viejo, mientras que Rowing cayó en su visita al barrio Fisherton de Rosario frente al campeón defensor. Por su parte, CRAI le ganó con lo justo a Old Resian, y GER se quedó con el clásico ante Duendes en el parque de la Independencia.

En Sauce Viejo, y con una muy buena producción, Estudiantes de Paraná derrotó a Santa Fe Rugby Club por un claro 30 a 15 bajo el referato del entrerriano Juan Moyano. Por su parte, el Paraná Rowing Club no pudo traerse un resultado positivo ya que perdió en Fisherton ante Jockey Club de Rosario por 41 a 12. En la ciudad de Santa Fe, CRAI le ganó con lo justo a Old Resian de Rosario 33 a 30, y Gimnasia y Esgrima de Rosario hizo lo propio con Duendes por 43 a 26.

Formación de Santa Fe Rugby

De este modo las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe Rugby formó con: Francisco Duranda, Santiago Barolín y Tomás García; Bautista Benavidez y Guillermo Botta; Valentín Iturraspe, Andoni Alzugaray y Tomás Longo; Santiago Quirelli (capitán) y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Francisco Eleuteri, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Tomás Kerz.

Así formó Estudiantes

Estudiantes de Paraná alistó a: Valentín Haiek, Mateo Martínez y Francisco Florean; Nicolás Sain y Facundo Ferrer (c); Franco Vartorelli, Felipe Villagrán y Basilio Cañas; Juan Manuel Lescano y Máximo Cañas; Augusto Perrén, Mateo Santana, Santo Lescano, Bautista Lescano y Tomás Ferreyra. Luego ingresaron: Román Martínez, Exequiel Genzellis Gallinger, Willian Fernández, Augusto Senger, Justo Zorzet, Álvaro Ferreyra, Joaquín Maiztegui y Tomás Maiztegui.

En el primer tiempo para los paranaenses hubo un try de Augusto Perren y uno de Tomás Ferreyra, más dos conversiones y un penal de Máximo Cañas, mientras que en el segundo tiempo hubo un try de Franco Vartorelli, uno de Bautista Lescano, y un penal de Máximo Cañas. Para la escuadra de Sauce Viejo, hubo un penal y una conversión de Santiago Mendicino, más un try de Lautaro Valentinuzzi y uno de Fabián Frustagli.

Jockey Club de Rosario y Estudiantes de Paraná 10, CRAI 8, Santa Fe Rugby Club y Gimnasia y Esgrima de Rosario 5, Old Resian 3, Paraná Rowing Club 1, Jockey de Venado Tuerto y Duendes de Rosario 0. En la próxima fecha jugarán Paraná Rowing Club con Jockey Club de Venado Tuerto, Old Resian con Jockey Club de Rosario, Estudiantes de Paraná con CRAI y Duendes con Santa Fe Rugby, quedando libre Gimnasia de Rosario.

EN EL ASCENSO.

En la Segunda categoría, Tilcara le ganó por 25 a 11 a los Caranchos de local en el Quincho de la Ruta 18.

-Resultados | Fecha 2

Tilcara 25-11 Los Caranchos.

Universitario (R) 31-10 Universitario (SF).

Provincial 25-19 Logaritmo.

CRaR 33-35 Alma Juniors.

Libre: Gimnasia (P).

Posiciones

1°) Alma Juniors: 10 puntos

2°) Universitario (R): 10

3°) Tilcara: 5

4°) Los Caranchos: 5

5°) Provincial: 4.

6°) Universitario (SF): 4.

7°) CRAR: 1

8°) Logaritmo: 1

9°) Gimnasia (P): sin unidades

Próxima fecha (3°)

Sábado 12/4:

Alma Juniors - Tilcara.

Universitario (SF) - Gimnasia (P).

Logaritmo - CRaR.

Los Caranchos - Universitario (R).

Libre: Provincial.