Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral En el partido por el tercer y cuarto puesto, Estudiantes se impuso por 42 a 19 sobre Gimnasia y Esgrima de Rosario. 8 de noviembre 2025 · 17:54hs

Mateo Occhi/Santa Fe Producciones Estudiantes tuvo una aguerrida defensa y le ganó a un adversario con el que ha generado una rivalidad caliente.

Pese a la decepción que significó haber perdido la semifinal el pasado fin de semana, el primer equipo del Club Atlético Estudiantes (CAE) dio vuelta rápidamente la página y pudo subirse al podio en la edición 2025 del Torneo Regional del Litoral (TRL).

En el partido para definir el tercer y cuarto puesto, el conjunto Albinegro se impuso por 42 a 19 sobre Gimnasia y Esgrima de Rosario, un adversario con el que se ha generado una caliente rivalidad en los últimos años.

De esta manera, el conjunto del Parque Urquiza cierra una temporada en la que, si bien se quedó con las manos vacías, fue protagonistas tanto en el TRL como en el Torneo del Interior A, llegando en ambos certámenes a las semifinales. Además, ratificó el trabajo que viene realizando en los últimos años que lo ha posicionado como uno de los mejores equipos de rugby del país.