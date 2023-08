Estudiantes está ante "una nueva oportunidad" en el TRL

“Desde que perdimos con Gimnasia el año pasado nos propusimos no bajar la vara y buscar nuevamente estar en la final. Fue un torneo diferente para nosotros, no fuimos tan sólidos, pero al fin y al cabo estamos en otra definición. En lo personal no es una revancha, sino una nueva oportunidad de conseguir algo hermoso”, manifestó Ferreyra en diálogo con UNO.

El fullback también analizó el presente de Estudiantes y cómo se desenvolvió el equipo en el TRL 2023.

“Creo que llegamos de menor a mayor, con muchas bajas al principio. Nos costó armar el equipo y encontrar el funcionamiento, fuimos cambiando para mejor. Ahora llegamos a la final más preparados, con un poco más de experiencia. Es nuestra segunda final y eso nos ayuda mucho”, sostuvo.

Tomás Ferreyra Estudiantes.jpg Tomás Ferreyra en acción ante Santa Fe RC. UNO / Mateo Oviedo

Heit, por su parte, recordó cómo se dio el triunfo ante Santa Fe RC que lo depositó en el cotejo decisivo.

“Fue un partido muy parejo, nos conocemos mucho. A nosotros nos dolió la amarilla que tuvimos, pero hicimos méritos para llegar al try en la última jugada del primer tiempo y creo que ahí hicimos un click. Reaccionamos y en el entretiempo nos dimos cuenta que siempre estuvimos en partido y por suerte en el segundo tiempo nos salió todo. Pusimos muchas ganas y eso se notó”, expresó.

El marcador adverso (22-6 antes que termine el período inicial) no tiró abajo el ánimo del plantel y el centro sostuvo que la charla que tuvieron en el vestuario fue clave.

“Les dije a mis compañeros que era una semifinal y que nunca debemos sentirnos afuera del partido más allá de la diferencia en el resultado. Nosotros siempre damos el cien por ciento y los cambios entraron de una manera increíble. Entonces levantamos la cabeza y nos llevamos el partido”, dijo.

Análisis del rival

En cuanto al duelo con Gimnasia, Bruno Heit también señaló que “no es una revancha”.

“Coincido con el Tumba (Tomás), es otra chance que tenemos de buscar el título que tanto queremos. Sabemos que nadie lo desea tanto como nosotros y esas ganas de ganar no las tiene nadie. Claro que tenemos la espina del año pasado, pero es una motivación extra para nosotros”, agregó.

Al momento de analizar al rival del sábado, Tomás Ferreyra expresó: “Es un equipo completo, están aceitados, con muy buen funcionamiento, con buenos forwards y backs. Son un gran equipo, pero nosotros también. Así que no tenemos nada que temerle. Seguramente será un partido muy duro para los dos”.

Estudiantes equipo.jpg El equipo de Estudiantes buscará el título el sábado. UNO / Mateo Oviedo

Haber jugado la final en la temporada pasada le da a Estudiantes un plus que puede jugarle a favor. Al menos así lo entendió Ferreyra.

“El año pasado éramos inexpertos en este tipo de definiciones, pero ahora estamos trabajando en los errores. Creo que esta final se va a definir por los detalles, el que menos se equivoque se va a llevar la victoria. Quizás tenemos menos presión que el año pasado, porque toda la ciudad hablaba de lo que estábamos viviendo. Caminabas por la calle y todos te decían algo, todos eran entrenadores (risas). Nos acercábamos al club y estaba todo revolucionado. Ahora lo vivimos con más tranquilidad y eso nos puede jugar a favor. Nos viene bien que sea en Santa Fe”, afirmó.

En este sentido, el fullback de 25 años señaló que más allá de ser un equipo joven, muchos ya tienen “varias batallas en el lomo”.

“Son chicos, pero han vivido muchas experiencias importantes. Están enfocados más que los experimentados, porque tienen un hambre de ganar enorme. Somos un plantel joven, pero con cierta sapiencia para encarar lo que viene. Además, tenemos tres compañeros que jugaron Súper Rugby (Ramiro Gurovich, Juan Mernes y Felipe Villagrán), eso los hizo evolucionar como jugadores. Los extrañamos varios partidos, pero ahora están con nosotros”, indicó.

Más participación

A sus 21 años, Bruno Heit tiene la oportunidad de lograr el título en el Regional, algo que en 2022 no se pudo dar en una campaña en la cual jugó pocos partidos.

“El año pasado me tocó ser menos partícipe porque estuve jugando en el exterior, así que estuve pocos partidos y quizás no tomé dimensión de lo que el club estaba viviendo. Ahora me doy cuenta la importancia que esto tiene, lo vivimos a flor de piel todo el tiempo. Está buenísimo, porque nunca habíamos llegado a una final y ahora ya van dos veces seguidas. Uno siendo joven lo vive intensamente y tengo muchas ganas de aprovechar esta oportunidad”, sostuvo.

Bruno Heit Estudiantes.jpg Bruno Heit fue una de las figuras ante Santa Fe RC. UNO / Mateo Oviedo

“Queremos acostumbrarnos a estar siempre en las finales, de a poco lo vamos logrando y creo que tenemos equipo para pelear por muchos años. Espero que este sábado se nos dé para que sea un impulso grandísimo para todos”, agregó.

El centro se transformó en un jugador clave del CAE, con un nivel que todos destacan.

“La verdad es que estoy muy cómodo jugando de 13, que es algo no venía haciendo. La confianza que me dan mis compañeros y el cuerpo técnico es mucha y me complemento a lo que ellos hacen. Juego más suelto y eso me ayuda”, finalizó.