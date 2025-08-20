Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes eliminó a Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final

Luego de empatar 0 a 0 en La Plata, Estudiantes sacó provecho del 1 a 0 que logró en la ida en Paraguay para meterse entre los ocho mejores del continente.

20 de agosto 2025 · 21:02hs
Estudiantes sueña con levantar la quinta Copa Libertadores de su historia.

Estudiantes de La Plata y la Copa Libertadores de América han escrito una historia de amor a lo largo de la historia, que acaba de sumar un nuevo capítulo. El Pincha se clasificó a los cuartos de final y, otra vez, está entre los mejores ocho equipos del continente.

Como local el León empató 0 a 0 con Cerro Porteño y le sacó rédito a la victoria en la ida, de 1 a 0 en Paraguay. Su rival será el ganador de la llave entre Inter de Porto Alegre y Flamengo (jugarán a las 21.30, luego del 1 a 0 con el que el Mengao se impuso en la ida).

La Sinfónica de Entre Ríos acercó la música a más de 750 estudiantes

Estudiantes quiere hacer pesar su historia copera.

Estudiantes va por el pase ante Cerro Porteño

El Ciclón salió con otro ánimo a jugar la revancha, con una mayor enjundia en los duelos individuales y una presión inmediata para recuperar la pelota después de cada pérdida. Esto imposibilitó que los dirigidos por Eduardo Domínguez crucen la mitad de la cancha con facilidad en la primera media hora de partido, pero eso no se tradujo en llegadas claras del cuadro paraguayo al arco de Fernando Muslera. Incluso, el Pincha exhibió una mayor facilidad para pisar el área defendida por Alexis Martín Arias con avances aislados.

Las equivocaciones del conjunto platense pasaron por la sintonía fina, el último toque. Santiago Ascacibar tomó una mayor preponderancia para ser la manija del equipo, pero los ataques concluían muchas veces en centros largos sin la dirección adecuada. De igual manera, el local cerró mejor la primera parte, ya que se quedó con el dominio y se jugó en el territorio del equipo de Diego Martínez, que se fue al entretiempo con la obligación de revertir el resultado para evitar quedar eliminado.

Estudiantes aguantó y se clasificó

Estudiantes afrontó el segundo tiempo sin modificaciones y en ese contexto los primeros minutos fueron una continuidad de las imprecisiones que se habían observado en el capítulo anterior.

Cerro Porteño siguió apostando todo a encontrar y aprovechar un error defensivo del León, una propuesta que también colaboró para observar un partido tan flojo.

A los 25 minutos, Estudiantes empezó a sufrir por repetidos merodeos de Cerro. Domínguez demoró los cambios y recién a los 30 minutos hizo ingresar a Facundo Farías en reemplazo Tiago Palacios. Luego, a los 31, Castro desperdició la situación de gol más clara de la noche. Alexis remató de zurda y fue justo al cuerpo de Alexis Arias.

En el minuto 34, se percibió el temor albirrojo en el banco de suplentes. Entró Núñez por Cristian Medina para conformar la línea de cinco defensores. Estudiantes estaba muy lejos de mostrar lo que su gente esperaba, pero todos se unieron en el festejo tras el pitazo final.

Estudiantes Cerro Porteño Copa Libertadores La Plata
