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Emitieron una alerta amarilla por tormentas para siete departamentos de Entre Ríos

Defensa Civil actualizó la advertencia por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional para este viernes por la mañana y la tarde.

29 de octubre 2026 · 20:06hs
El alerta por tormentas en todo el sur de Entre Ríos.

El alerta por tormentas en todo el sur de Entre Ríos.

La Dirección Provincial de Defensa Civil actualizó la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La advertencia estará vigente durante la mañana y la tarde de este viernes y alcanza a siete departamentos de la provincia, donde se prevén precipitaciones de variada intensidad y la posibilidad de fenómenos meteorológicos localmente fuertes.

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De acuerdo con el informe oficial, los departamentos comprendidos en la alerta son Victoria, Gualeguay, Tala, Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. En esas zonas se esperan lluvias y tormentas que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos breves, ráfagas intensas de viento, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

El organismo provincial difundió la actualización de la advertencia ante las condiciones previstas para las próximas horas y pidió a la población tomar precauciones para reducir los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos.

La alerta también comprende sectores del sur de Santa Fe y del norte de Buenos Aires, por lo que el área de inestabilidad prevista no se limita al territorio entrerriano.

Qué se espera durante las tormentas

Según precisó el Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Uno de los principales factores de atención será la posibilidad de precipitaciones abundantes en cortos períodos, que podrían provocar anegamientos temporarios en sectores vulnerables.

El pronóstico contempla valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual. La cantidad de agua caída dependerá de la evolución de las tormentas y de su intensidad en cada localidad.

Además de las precipitaciones, se prevén ráfagas de viento que podrían ocasionar inconvenientes, especialmente en zonas abiertas o en lugares donde haya objetos sueltos. La actividad eléctrica frecuente y la ocasional caída de granizo también forman parte de los fenómenos contemplados en la advertencia.

Por este motivo, se recomienda prestar atención a las actualizaciones de los organismos oficiales y evitar exponerse innecesariamente mientras se desarrollen las tormentas.

Las recomendaciones de Defensa Civil

Ante el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas, Defensa Civil difundió una serie de medidas preventivas para que los vecinos puedan resguardarse y evitar situaciones de riesgo.

Entre las principales recomendaciones se encuentra permanecer en un lugar seguro y evitar salir de la vivienda si no es necesario. También se aconseja no sacar la basura durante el período de alerta, ya que los residuos pueden obstruir los desagües y sumideros, dificultando el escurrimiento del agua.

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Otra de las medidas importantes es mantener limpios los sistemas de drenaje y retirar los elementos que puedan impedir la circulación del agua. En patios, balcones y espacios abiertos, se recomienda asegurar o guardar aquellos objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.

En el interior de las viviendas, las autoridades aconsejan cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas durante el desarrollo de las tormentas. Asimismo, es importante desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la casa, siempre que sea posible hacerlo sin exponerse a una descarga eléctrica.

Las recomendaciones también alcanzan a quienes se encuentren al aire libre cuando comiencen las precipitaciones. En esos casos, se debe buscar refugio inmediatamente en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado, y evitar permanecer bajo árboles, postes o estructuras que puedan representar un peligro.

Qué significa una alerta amarilla

El nivel amarillo de alerta meteorológica indica la posibilidad de fenómenos que pueden generar inconvenientes y daños, por lo que resulta necesario mantenerse informado y tomar precauciones.

Aunque no todas las localidades alcanzadas necesariamente registrarán tormentas de la misma intensidad, las condiciones previstas justifican prestar atención a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

En este contexto, Defensa Civil recomienda evitar conductas que puedan incrementar los riesgos, especialmente durante los momentos de mayor actividad eléctrica, viento o intensidad de las precipitaciones.

La advertencia para este viernes comprende a Victoria, Gualeguay, Tala, Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, con fenómenos que podrían extenderse durante la mañana y la tarde.

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