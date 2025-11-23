Atlético Paraná disputa un juego decisivo en el Torneo Regional Amateur

Desde las 20, Atlético Paraná visitará al líder de la Zona 2 de la Región Litoral Sur, Atlético María Grande, por la quinta fecha del certamen.

Atlético Paraná se juega una final en la noche de este domingo ante el líder de la Zona 2 de la Región Litoral Sur. Por la quinta fecha del Torneo Regional Amateur, el Decano visitará desde las 20 a Atlético María Grande.

La terna arbitral es de Concepción del Uruguay: Nicolás Vergara será el encargado de impartir justicia, mientras que Iván Pastrana y Fabián Pérez serán los asistentes.

El Gato está obligado a ganar por dos goles para depender de sí mismo para clasificar a la próxima instancia. Mientras que al Rojo le alcanzará con un empate para asegurarse el liderazgo del grupo.

Vale recordar que por la segunda fecha el elenco que representa a Paraná Campaña se impuso por 2 a 1 en el estadio Pedro Mutio. En caso de igualdad de puntos, el primer criterio de desempate serán los partidos entre sí y, luego, la diferencia de gol en la tabla.

Es decir que si Paraná gana por un gol, podría alcanzar a María Grande en la tabla de posiciones pero se vería obligado a golear a Cultural de Aranguren –ya eliminado, que tiene libre esta jornada– como local en la última fecha.

Las posiciones son: Atlético María Grande 9 puntos (+8), Atlético Paraná 3 (+2) y Cultural 0 (-10).

Otras entrerrianos en el Torneo Regional Amateur

La actividad para los equipos entrerrianos que compiten en el Regional Amateur continuará. A partir de las 19 Atlético Villa Elisa recibirá a Parque Sur de Concepción del Uruguay en un juego correspondiente a la Zona 3. El juez de este pleito será Bruno Bianquieri, de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

El viernes por la noche, Recreativo San Jorge de Villa Elisa y Lanús de Concepción del Uruguay empataron 1 a 1 por la Zona 4.