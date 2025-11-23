Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Paraná

Atlético Paraná disputa un juego decisivo en el Torneo Regional Amateur

Desde las 20, Atlético Paraná visitará al líder de la Zona 2 de la Región Litoral Sur, Atlético María Grande, por la quinta fecha del certamen.

23 de noviembre 2025 · 08:45hs
Atlético Paraná necesita ganar o ganar.

Prensa Atlético Paraná

Atlético Paraná necesita ganar o ganar.

Atlético Paraná se juega una final en la noche de este domingo ante el líder de la Zona 2 de la Región Litoral Sur. Por la quinta fecha del Torneo Regional Amateur, el Decano visitará desde las 20 a Atlético María Grande.

La terna arbitral es de Concepción del Uruguay: Nicolás Vergara será el encargado de impartir justicia, mientras que Iván Pastrana y Fabián Pérez serán los asistentes.

don bosco lucio la pilcha de protagonista y sumo un nuevo trofeo

Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

Franco Colapinto, sufrió un choque en la largada, su monoplaza tuvo un ritmo muy lento. Terminó en el puesto 17 y sigue sin sumar puntos 

Fórmula 1: Max Verstappen ganó en el GP de Las Vegas, Colapinto quedó 17°

El Gato está obligado a ganar por dos goles para depender de sí mismo para clasificar a la próxima instancia. Mientras que al Rojo le alcanzará con un empate para asegurarse el liderazgo del grupo.

Vale recordar que por la segunda fecha el elenco que representa a Paraná Campaña se impuso por 2 a 1 en el estadio Pedro Mutio. En caso de igualdad de puntos, el primer criterio de desempate serán los partidos entre sí y, luego, la diferencia de gol en la tabla.

Es decir que si Paraná gana por un gol, podría alcanzar a María Grande en la tabla de posiciones pero se vería obligado a golear a Cultural de Aranguren –ya eliminado, que tiene libre esta jornada– como local en la última fecha.

Las posiciones son: Atlético María Grande 9 puntos (+8), Atlético Paraná 3 (+2) y Cultural 0 (-10).

Otras entrerrianos en el Torneo Regional Amateur

La actividad para los equipos entrerrianos que compiten en el Regional Amateur continuará. A partir de las 19 Atlético Villa Elisa recibirá a Parque Sur de Concepción del Uruguay en un juego correspondiente a la Zona 3. El juez de este pleito será Bruno Bianquieri, de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

El viernes por la noche, Recreativo San Jorge de Villa Elisa y Lanús de Concepción del Uruguay empataron 1 a 1 por la Zona 4.

Atlético Paraná Torneo Regional Amateur Atlético María Grande fútbol
La primera final del certamen de Paraná Campaña finalizó igualada 1 a 1.

Paraná Campaña: Unión de Crespo y Unión Agrarios definen al campeón

El de Crespo llegó con chances de pelear por la corona a una fecha del final del torneo.

Emiliano Stang largará en primera fila en Salta

Lanús levantó el trofeo por segunda ocasión.

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Mariano Werner buscará llegar delante de Canapino y descontarle los 10,5 puntos que tiene el Titán de ventaja,

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

