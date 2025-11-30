Uno Entre Rios | Ovación | Regional Amateur

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Atlético Paraná derrotó 2 a 1 a Aranguren y Neuquen empató 4 a 4 en su visita a Unión de Crespo. Ambos clasificaron a la siguiente ronda del Regional Amateur.

30 de noviembre 2025 · 22:33hs
Regional Amateur: Atlético Paraná ganó y clasificó como mejor segundo.

Prensa Atlético Paraná

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó y clasificó como mejor segundo.

La Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur 25/26 ofreció ayer una de sus jornadas más intensas y emotivas. Los equipos paranaenses llegaron a la última fecha con escenarios muy distintos, pero el desenlace terminó coronando a dos de ellos: Atlético Neuquen y Atlético Paraná avanzaron a la siguiente instancia, mientras que Sportivo Urquiza, que no jugó, quedó eliminado.

En la Zona 1, el plato fuerte estuvo en Crespo. Allí, Unión de Crespo y Neuquen empataron 4 a 4 en un partido inolvidable, cambiante y cargado de tensión. Neuquen llegaba como líder con 7 puntos y Unión, con 6, necesitaba ganar para arrebatarle la clasificación. Lo que se vio fue un festival de emociones. El conjunto de Paraná, que jugó gran parte del encuentro con un futbolista menos por una expulsión en el primer tiempo, perdía 2-1 cuando a los 37 del complemento apareció Sebastián Arbitelli para igualar. Ese capítulo abrió una secuencia tan frenética como irrepetible.

Atlético Paraná se juega su futuro el próximo domingo en el Regional Amateur.

¿Qué necesita Atlético Paraná para seguir en carrera en el Regional Amateur?

regional amateur: union de crespo festejo en la floresta

Regional Amateur: Unión de Crespo festejó en La Floresta

LEER MÁS: Boca derrotó a Argentinos Juniors y se instaló en semifinales

Un minuto después, Unión sufrió la expulsión de Emanuel Schmidt y quedaron diez contra diez. A los 42, Neuquén volvió a golpear desde los doce pasos: Juan Manuel Lazaneo cambió penal por gol, poniendo el 3-2 y acariciando la clasificación. Pero la respuesta llegó enseguida: Unión tuvo su propio penal, acompañado por la expulsión de García Cuestas en la visita. Lautaro Osuna empató 3-3 a los 44 y, como si no alcanzara, volvió a aparecer a los 48 para adelantar a los crespenses 4-3. Sin embargo, el último grito fue de Neuquen. A los 50, Alexis Giampietri estampó el 4-4 definitivo, que dejó a los paranaenses líderes de su grupo con 8 puntos y clasificados.

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Atlético Paraná Neuquen regional amateur 1
Regional Amateur: Atlético Paraná ganó y clasificó como mejor segundo.

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó y clasificó como mejor segundo.

El otro festejo paranaense llegó desde el Pedro Mutio, donde Atlético Paraná necesitaba ganar para tener chances de avanzar como uno de los mejores segundos. Su exigencia aumentó cuando Aranguren, que no había ganado en el torneo, se puso en ventaja a los 20 del segundo tiempo con gol de Nicolás Manzano. El Decano entró en urgencia y respondió con decisión.

A los 37, Gian Luca Suárez apareció para empatar y encender al equipo y al estadio. Apenas cuatro minutos más tarde, Santiago Lebus conectó un cabezazo preciso que se convirtió en el 2-1 y en el desahogo colectivo. Con ese resultado, Paraná llegó a 9 puntos y aseguró su clasificación como mejor segundo de la Zona 2, donde Atlético María Grande terminó como líder.

Atlético Neuquen Club y Atlético Paraná avanzaron a la fase decisiva con el envión de un cierre repleto de carácter y momentos épicos. Aún no conocen rival de la fase 2.

Regional Amateur Atlético Paraná Neuquen Aranguren
Noticias relacionadas
regional amateur: atletico parana gano un partido clave en maria grande

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

regional amateur: juventud unida goleo y clasifico a la siguiente instancia

Regional Amateur: Juventud Unida goleó y clasificó a la siguiente instancia

Joaquín Maiztegui marcó el único try para Entre Ríos en la final ante Nordeste.

Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

El crespense Joel Gassmann cerró la temporada en el octavo lugar en la clase mayor.

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

Ver comentarios

Lo último

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Ultimo Momento
Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

Policiales
Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Ovación
Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

Boca derrotó a Argentinos Juniors y se instaló en semifinales

Boca derrotó a Argentinos Juniors y se instaló en semifinales

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso a la Liga Profesional tras 40 años

Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso a la Liga Profesional tras 40 años

La provincia
Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Advierten curvas ascendentes de sífilis en Concordia

Advierten curvas ascendentes de sífilis en Concordia

Villa Urquiza: festejos patronales y procesión náutica en honor a Inmaculada Concepción

Villa Urquiza: festejos patronales y procesión náutica en honor a Inmaculada Concepción

El FICER celebró su gran año y anunció sus premios

El FICER celebró su gran año y anunció sus premios

Dejanos tu comentario