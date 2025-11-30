Atlético Paraná derrotó 2 a 1 a Aranguren y Neuquen empató 4 a 4 en su visita a Unión de Crespo. Ambos clasificaron a la siguiente ronda del Regional Amateur.

La Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur 25/26 ofreció ayer una de sus jornadas más intensas y emotivas. Los equipos paranaenses llegaron a la última fecha con escenarios muy distintos, pero el desenlace terminó coronando a dos de ellos: Atlético Neuquen y Atlético Paraná avanzaron a la siguiente instancia, mientras que Sportivo Urquiza, que no jugó, quedó eliminado.

En la Zona 1, el plato fuerte estuvo en Crespo. Allí, Unión de Crespo y Neuquen empataron 4 a 4 en un partido inolvidable, cambiante y cargado de tensión. Neuquen llegaba como líder con 7 puntos y Unión, con 6, necesitaba ganar para arrebatarle la clasificación. Lo que se vio fue un festival de emociones. El conjunto de Paraná, que jugó gran parte del encuentro con un futbolista menos por una expulsión en el primer tiempo, perdía 2-1 cuando a los 37 del complemento apareció Sebastián Arbitelli para igualar. Ese capítulo abrió una secuencia tan frenética como irrepetible.

Un minuto después, Unión sufrió la expulsión de Emanuel Schmidt y quedaron diez contra diez. A los 42, Neuquén volvió a golpear desde los doce pasos: Juan Manuel Lazaneo cambió penal por gol, poniendo el 3-2 y acariciando la clasificación. Pero la respuesta llegó enseguida: Unión tuvo su propio penal, acompañado por la expulsión de García Cuestas en la visita. Lautaro Osuna empató 3-3 a los 44 y, como si no alcanzara, volvió a aparecer a los 48 para adelantar a los crespenses 4-3. Sin embargo, el último grito fue de Neuquen. A los 50, Alexis Giampietri estampó el 4-4 definitivo, que dejó a los paranaenses líderes de su grupo con 8 puntos y clasificados.

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Atlético Paraná Neuquen regional amateur 1 Regional Amateur: Atlético Paraná ganó y clasificó como mejor segundo. Prensa Atlético Paraná

El otro festejo paranaense llegó desde el Pedro Mutio, donde Atlético Paraná necesitaba ganar para tener chances de avanzar como uno de los mejores segundos. Su exigencia aumentó cuando Aranguren, que no había ganado en el torneo, se puso en ventaja a los 20 del segundo tiempo con gol de Nicolás Manzano. El Decano entró en urgencia y respondió con decisión.

A los 37, Gian Luca Suárez apareció para empatar y encender al equipo y al estadio. Apenas cuatro minutos más tarde, Santiago Lebus conectó un cabezazo preciso que se convirtió en el 2-1 y en el desahogo colectivo. Con ese resultado, Paraná llegó a 9 puntos y aseguró su clasificación como mejor segundo de la Zona 2, donde Atlético María Grande terminó como líder.

Atlético Neuquen Club y Atlético Paraná avanzaron a la fase decisiva con el envión de un cierre repleto de carácter y momentos épicos. Aún no conocen rival de la fase 2.