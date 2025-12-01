Uno Entre Rios | Ovación | Gimnasia

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Gimnasia se impuso 2 a 0 frente al Guapo gracias a los goles de Manuel Panaro y Franco Torres. Ahora jugará la semi con el Pincha.

1 de diciembre 2025 · 19:16hs
Gimnasia festejó de visitante y ahora va con su clásico rival.

Gimnasia festejó de visitante y ahora va con su clásico rival.

Barracas Central y Gimnasia La Plata disputaron los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, donde el equipo dirigido por Fernando Zaniratto se impuso por 2 a 0 gracias a los goles de Manuel Panaro y Franco Torres.

El primer tanto del partido fue con polémica. Es que Manuel Panaro anotó el primer gol para Gimnasia frente a Barracas Central tras la intervención del VAR. El sistema de asistencia arbitral fue determinante porque, después de que Hernán Mastrángelo anulara la jugada por fuera de juego, Jorge Baliño desde el VAR solicitó revisar la acción y recomendó convalidar el gol, al considerar que el delantero de Gimnasia estaba habilitado. El trazado de líneas utilizado en la revisión generó más interrogantes que certezas entre los presentes. La jugada se produjo a los 22 minutos, cuando Marcelo Torres habilitó a Jeremías Merlo, quien asistió a Panaro para que definiera con el arco vacío. La decisión inicial del árbitro fue revertida tras la consulta con la tecnología.

Durante el primer tiempo, el partido mostró varias llegadas de ambos lados: Facundo Bruera estrelló un cabezazo en el poste para Barracas Central, mientras que Ignacio Tapia y Tomás Porra también generaron peligro con ataques prometedores. Por el lado de Gimnasia, Nicolás Barros Schelotto y Pedro Silva tuvieron oportunidades de ampliar la ventaja, pero sus remates no encontraron el arco.

En el complemento, el Guapo tuvo una clara oportunidad para emparejar las acciones y llevar el duelo al tiempo suplementario. Fue a través de un precioso tiro libre ejecutado por Jhonatan Candia, pero el caño le ahogó el grito al reemplazante de Siro Rosane.

En contrapartida, Fernando Zaniratto envió a la cancha al Pata Castro y el ex Racing se adueñó de la mitad de la cancha. Su experiencia por Europa se vio reflejada en las asistencias en profundidad que le permitieron a Franco Torres y a Nicolás Barros Schelotto generar las chances más claras para liquidar el pleito. Sin embargo, los palos volvieron a tener protagonismo al negarle la conquista a Marcelo Torres, quien cerca del final tocó con categoría ante la salida de Marcelo Miño, pero la fortuna le jugó una mala pasada. En el Claudio Chiqui Tapia había un final a puro vértigo y suspenso.

Además, en las últimas escenas Norberto Briasco habilitó al Chelo Torres para que pueda sellar los boletos a la siguiente fase, pero Miño se hizo gigante para dejar con vida a Barracas Central. El arquero también se lució en el rebote que le cayó a Franco Torres en una acción que pudo tener un precio demasiado elevado para el Tripero.

Finalmente, en el tercer minuto adicional, Franco Torres logró capitalizar un contragolpe letal del Lobo para sellar el 2 a 0 en territorio porteño.

El Lobo enfrentará a Estudiantes en las semifinales en el Bosque, pero todavía no se oficializó el día, dado que el próximo fin de semana habrá un multitudinario espectáculo de los Fundamentalistas del aire acondicionado en la Ciudad de las Diagonales. A pesar de la masiva convocatoria de los músicos del Indio Solari, las autoridades pedirán que el clásico se juegue el domingo. Cabe recordar que el Pincha viene de eliminar a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Cómo llegó Gimnasia

Gimnasia llegó a esta instancia como el único representante de su grupo, luego de eliminar a Unión en Santa Fe con un marcador de 2-1 y acumular cuatro victorias consecutivas. El equipo finalizó séptimo en la zona B con 22 puntos y ocupó el puesto 19 en la tabla general con 38 unidades. Además, el conjunto platense vive horas de renovación dirigencial, ya que Carlos Anacleto se impuso en las elecciones presidenciales del último fin de semana y reemplazará al saliente Mariano Cowen.

