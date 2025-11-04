Otro gol de Julián Álvarez para Atlético de Madrid

Julián Álvarez volvió a demostrar su olfato goleador y con una volea dentro del área abrió la cuenta en favor del Colchonero ante Union Saint-Gilloise.

Julián Álvarez sostiene su gran racha goleadora y, a pocos días de superar la marca que consiguió con Manchester City en casi mil minutos menos, volvió a marcar para Atlético de Madrid, esta vez con la asistencia de Giuliano Simeone en la victoria 3-1 sobre Union Saint-Gilloise por Champions League, donde también anotaron Connor Gallagher y Marcos Llorente.

Fue el hijo del Cholo quien comandó el gran contragolpe del Colchonero , un gran avance a toda velocidad por la banda derecha que concluyó con un pase atrás a la Araña , que -tras un defectuoso control- logró marcar de volea y romper las tablas en el marcador.

En lo que va de la campaña 2025/26, el ex-River trae consigo un gran registro de nueve goles en tan solo 14 presentaciones con el manto Rojiblanco sumando todas las competiciones, adueñándose definitivamente de su frente de ataque y convirtiéndose en su gran carta goleadora, mostrando también una faceta desconocida hasta el momento al también marcar de tiro libre como sucedió en el clásico ante Real Madrid.

A su vez, desde su llegada a mediados de 2024, ya llegó a las 38 conquistas, superando su registro con Manchester City en incluso menos minutos. Una gran proeza goleadora que evidencia el gran momento en su carrera profesional.