Por un gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid

Los Reds se impusieron por 1-0 sobre el Merengue en Anfield gracias a un potente cabezazo de Alexis Mac Allister.

4 de noviembre 2025 · 19:09hs
Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister, la figura en Liverpool.

Liverpool se quedó con uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League al vencer por 1-0 a Real Madrid en Anfield. Los Reds hicieron figura a Thibaut Courtois, que parecía imbatible hasta que apareció Alexis Mac Allister con un potente cabezazo para decretar el único gol del encuentro. Los ingleses se treparon a zona de clasificación a octavos de final, alcanzando al Merengue, que no contó con la presencia de Franco Mastantuono, quien padece una pubalgia.

El certamen entrerriano entró en su útlima parte de la temporada.

En Hasenkamp pasó el precoronación

El Pato Fillol, uno de los mejores arqueros de la historia.

El Pato Fillol ingresará al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Flavio Briatore ya tendría decidida la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026.

Esta semana se anunciaría la continuidad de Franco Colapinto

Franco Catena partirá este miércoles al Viejo Continente.

Franco Catena peleará en Italia

