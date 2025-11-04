Liverpool se quedó con uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League al vencer por 1-0 a Real Madrid en Anfield. Los Reds hicieron figura a Thibaut Courtois, que parecía imbatible hasta que apareció Alexis Mac Allister con un potente cabezazo para decretar el único gol del encuentro. Los ingleses se treparon a zona de clasificación a octavos de final, alcanzando al Merengue, que no contó con la presencia de Franco Mastantuono, quien padece una pubalgia.
Por un gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid
Los Reds se impusieron por 1-0 sobre el Merengue en Anfield gracias a un potente cabezazo de Alexis Mac Allister.
4 de noviembre 2025 · 19:09hs