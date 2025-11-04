Uno Entre Rios | Ovación | Hasenkamp

En Hasenkamp pasó el precoronación

El torneo entrerriano tuvo la penúltima fecha del año en Hasenkamp, donde la victoria en la general fue para el gualeyo Guillermo Pitón.

4 de noviembre 2025 · 19:10hs
El certamen entrerriano entró en su útlima parte de la temporada.

El Rally Entrerriano RUS pasó por Hasenkamp este fin de semana y, en su primera edición, la localidad del departamento Paraná demostró estar a la altura de las circunstancias. Con excelentes caminos y una atención destacada, ofreció un gran marco para los binomios que participaron del premio precoronación.

Rally Entrerriano
Guillermo Pitón volvió a festejar.

La competencia, que otorgó un 50% extra de puntaje, fue ganada en la clasificación general por los gualeyos Guillermo Pitón y Juan Capurro, quienes, junto al resto de las tripulaciones, brindaron un gran espectáculo al numeroso público que se acercó a los caminos en una jornada soleada y calurosa.

El clasificador del Rally Entrerriano

En la clase A6, Pitón–Capurro comenzaron a descontar diferencias respecto a Leandro Bonnin y Javier Taboada, líderes hasta el tramo final. Antes de la Power Stage, la diferencia era de apenas 2,4 segundos, pero una falla en la caja de cambios de Bonnin facilitó el triunfo de los gualeyos.

El podio se completó con Nelson Bonnin–Javier Benítez en segundo lugar y Bonnin–Taboada en el tercero. Tanto la Etapa 2, como la Power Stage fueron también para Pitón–Capurro.

En la clase N7, Gastón Ramat y Marcos Viollaz consolidaron el buen ritmo mostrado el sábado y se quedaron con la victoria general. Segundos fueron Julio Erpen y Pablo Salvidía, y terceros Maximiliano Arnaiz y Pablo Kern.

Por su parte, la Etapa 2 y la Power Stage quedaron en manos de Luciano Lambert y Francisco Uboldi.

En la clase N7 Light se produjo la primera consagración del año, con Ángel González y Jorge Liand ganando la carrera y sumando los puntos necesarios para coronarse campeones 2025.

Los locales Lucio Moreyra y Leonardo Cena fueron segundos, mientras que Daniel y Melisa Báez completaron el podio tras imponerse en la Power Stage y la Etapa 2.

En la clase N9 16V, con un gran ritmo durante todo el fin de semana, Manuel Cergneux y Diego Saipert lograron su primer triunfo, seguidos por Dante Lanterna y Daniel Fritler, y en tercer lugar Joaquín y Mauricio Blanc. Cergneux–Saipert se quedaron también con la Etapa 2 y la Power Stage.

En la clase N9 8V, la definición fue ajustada hasta el último tramo, donde Federico García y Mirko Sleger se quedaron con la victoria, además de ganar la Etapa 2 y la Power Stage. Completaron el podio Diego Schab–Juan Gianello (segundos) y Agustín Coniberti–Tomás Pellandino (terceros).

La continuidad tras Hasenkamp

La próxima cita del Rally Entrerriano RUS será el Gran Premio Coronación, los días 5, 6 y 7 de diciembre en Pronunciamiento.

Hasenkamp Guillermo Pitón Rally
