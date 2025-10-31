Escándalo en la reunión de San Lorenzo en AFA: García Lago, a las piñas con Moretti.

El exsecretario del Ciclón le tiró una trompada al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, en medio de una acalorada discusión en Ezeiza.

San Lorenzo sigue atravesado por una crisis institucional que parece no tener fin. Este viernes por la mañana, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, citó a los principales actores políticos del Ciclón en el Predio de Ezeiza, donde estuvieron presente, entre varios otros, Pablo García Lago, exsecretario y vocal, quien quiso agredir físicamente a Marcelo Moretti, actual mandatario, y tuvieron que separarlos para que no pase a mayores.

Según pudo saber TyC Sports , luego de la charla, el Chiqui se tuvo que ir por un compromiso y los dirigentes del club de Boedo le pidieron quedarse en el lugar para realizar una especie de reunión de Comisión Directiva. Fue ahí cuando García Lago le tiró una trompada a Moretti, en una escandalosa situación que no pasó a mayores porque el resto se metió a separar.

Marcelo Moretti fue a la Justicia para impedir la quiebra de San Lorenzo y propuso un plan de pagos

Moretti 1 Marcelo Moretti y Pablo García Lago.

Tiempo atrás, cuando el hoy presidente amenazaba con volver a tomar las riendas del club, el exsecretario se hizo presente en el Nuevo Gasómetro para "tener una charla personal" con él y "aclarar algunas cosas", según le indicó a los medios mientras intentaba ingresar. "Quiero saber si efectivamente tiene los huevos de venir y dar la cara", agregó luego.

Semanas después, habiendo presentado la renuncia, catologó a Moretti de "psicópata", reconoció que "hoy en día somos todos malos. Nos incluimos como la peor dirigencia de San Lorenzo" y criticó al mandatario. "No me quería atender. No quiso que sea cara a cara, sino con tres guardaespaldas por delante. Le dije que se vaya por el bien de la institución y de su familia", concluyó a La Red.

Amenaza de desafiliación, portazo al grito de "traidor" y Moretti a la sombra: la reunión caliente de San Lorenzo con Tapia

En la mañana del viernes, Claudio Tapia planeó un cónclave con los principales actores políticos de San Lorenzo, en el que estuvieron presentes Marcelo Moretti, Matías Lammens, Horacio Arreceygor, Néstor Ortigoza, Sergio Costantino, Alejandro Tamer, Javier Allevi, Emiliano Rodríguez y Manuel Agote, entre otros.

Este último, representante de Sebastián Pareja en la reunión, le comentó a Tapia que la situación no se va solucionar con una mesa en la que estén sentados Moretti y Lammens. Luego, el Chiqui le contestó que era él quien decidía los integrantes del encuentro, por lo que Agote abandonó la sala al grito de “traidor” contra el exministro de Turismo y Deportes. A continuación, Tapia fue claro y advirtió que si Agote intenta intervenir o tomar el control del club mediante la Inspección General de Justicia (IGJ), no le temblará el pulso para desafiliar a San Lorenzo de la AFA.

Moretti 1 Escándalo en la reunión de San Lorenzo en AFA: García Lago, a las piñas con Moretti.

Además, manifestó su desencanto con la breve gestión de Julio Lopardo y realizó foco en un dinero que la AFA le adelantó al Ciclón para pagar los salarios, pero que quedó inmovilizada porque en Boedo pidieron el envío de la transferencia a una cuenta embargada. Finalmente, el Chiqui utilizó la reunión para exigirles a los presentes que solucionen la situación institucional y determinen el rumbo a seguir antes del martes de la próxima semana, dado que el club enfrenta un pedido de quiebra y está en una situación crítica.