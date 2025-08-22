Uno Entre Rios | Ovación | Enzo Fernández

Enzo Fernández marcó en la goleada del Chelsea

Enzo Fernández, capitán de los Blues, envió al fondo de la red un centro de Estevao y convirtió el tercer tanto en el triunfo por 5 a 1 ante el West Ham.

22 de agosto 2025 · 21:23hs
Enzo Fernández se convirtió en capitán

Enzo Fernández se convirtió en capitán, símbolo y figura de su equipo.

El mediocampista argentino Enzo Fernández, capitán de Chelsea, anotó a los 33 minutos el tercer gol en el triunfo de su equipo por 5 a 1 ante West Ham en el London Stadium por la segunda fecha de la Premier League.

Los Hammers se adelantaron a los seis minutos gracias al gol de Lucas Paqueta, pero los Blues contestaron rápidamente con tantos del brasileño Joao Pedro y del portugués Pedro Neto. A los 33 de acción, el paulista de 18 años William Estevao, flamante incorporación de la institución inglesa, surcó la banda derecha, llegó a la línea de fondo y encontró libre dentro del área a Fernández, quien la empujó al fondo de la red. Finalmente, Moises Caicedo y Trevoh Chalobah sellaron el triunfo.

De esta forma, el bonaerense de 24 años convirtió su primer gol en la temporada y el número 17 en 117 compromisos con la casaca del conjunto londinense. Los dirigidos por el italiano Enzo Maresca, campeones del Mundial de Clubes, llegaron a las cuatro unidades y escalaron a la cima de la liga inglesa (aún resta completar la jornada) tras su empate ante Crystal Palace en el debut.

El gol de Enzo Fernández

Enzo Fernández Chelsea West Ham Premier League
