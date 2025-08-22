Enzo Fernández marcó en la goleada del Chelsea Enzo Fernández, capitán de los Blues, envió al fondo de la red un centro de Estevao y convirtió el tercer tanto en el triunfo por 5 a 1 ante el West Ham. 22 de agosto 2025 · 21:23hs

Enzo Fernández se convirtió en capitán, símbolo y figura de su equipo.

El mediocampista argentino Enzo Fernández, capitán de Chelsea, anotó a los 33 minutos el tercer gol en el triunfo de su equipo por 5 a 1 ante West Ham en el London Stadium por la segunda fecha de la Premier League.

Los Hammers se adelantaron a los seis minutos gracias al gol de Lucas Paqueta, pero los Blues contestaron rápidamente con tantos del brasileño Joao Pedro y del portugués Pedro Neto. A los 33 de acción, el paulista de 18 años William Estevao, flamante incorporación de la institución inglesa, surcó la banda derecha, llegó a la línea de fondo y encontró libre dentro del área a Fernández, quien la empujó al fondo de la red. Finalmente, Moises Caicedo y Trevoh Chalobah sellaron el triunfo.

De esta forma, el bonaerense de 24 años convirtió su primer gol en la temporada y el número 17 en 117 compromisos con la casaca del conjunto londinense. Los dirigidos por el italiano Enzo Maresca, campeones del Mundial de Clubes, llegaron a las cuatro unidades y escalaron a la cima de la liga inglesa (aún resta completar la jornada) tras su empate ante Crystal Palace en el debut. El gol de Enzo Fernández Embed GRAN JUGADA DE ESTÊVÃO Y ENZO FERNÁNDEZ PARA EL 3-1 DEL CHELSEA.Conexión sudamericana. pic.twitter.com/7ddKRfRdql — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 22, 2025