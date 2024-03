Entrenar en las barrancas para competir en Los Alpes

Este año la competición será del 26 de agosto al 1 de septiembre en sus diferentes categorías. Sin embargo, la modalidad en la que se presenta Gareis tendrá como inicio de carrera el día 30 de agosto a las 18.

Los clasificados a la famosa maratón son cuatro entrerrianos. Dos competirán en la modalidad 100 millas (171 km), incluida Carolina, otro en los 100 km. y otra, en los 50 km.

La UTMB es una de las ultramaratones de montaña más prestigiosas del mundo, sino la mejor. Los Alpes recibirán a 2500 runners y, entre ellos, aparece la paranaense.

Ovación dialogó con Ana Carolina Gareis, quien compartió detalles sobre su participación en esta exigente competencia. “Para poder participar de esta carrera tenes que tener unos años compitiendo. Tener experiencia en el trail y haber completado ciertas maratones que van de la mano con UTMB”.

Ana Carolina Gareis.jpg Ana Carolina Gareis competirá en el Ultra Trail de Mont-Blanc en Los Alpes. UNO / Juan Manuel Hernández

Siguiendo con el hilo de los ítems para poder ser parte de la prestigiosa carrera, la paranaense contó: “El promedio ronda las 30/40 horas de competencia, pero los mejores, los denomidados categoría elite, la hacen en 20. La carrera, en nuestra especialidad, larga el 30 de agosto a las 18 horas y tenemos un total de 46 horas para completarla”.

“Durante la carrera tenes varios puestos de abastecimiento en donde podes realizar un montón de cosas. Desde cargar comida o liquídos para continuar, hasta hacerte ver una torcedura de tobillo”, informó.

“También existen puntos de control. En ellos te revisan si vas con todos los puntos obligatorios para la competencia. Por ejemplo, en la mochila con la que partimos, tenemos que tener ciertos equipamientos tales como una manta términa, un pantalón y una remera térmica, botiquín”, agregó y sentenció: “En el caso de que falte algun elemento obligatorio de la lista te descalifican directamente”.

Además, dejó en claro la importancia que se merece para ella y tantos competidores esta travesía en Los Alpes. “Para nosotros, los corredores de montaña, es la más importante de todas. Es la reina de las carreras. Siempre soñas con llegar a ese lugar”.

Por otra parte, Carolina Gareis recordó sus inicios dentro del deporte y como fue desarrollando su crecimiento año tras año.

“Empecé en el 2012 con mi primer carrera de Trail que fueron 12 kilómetros. Anterior a ello yo ya corría pero lo hacía al estilo calle. Salía a trotar 5 km. como un despeje después de trabajar”.

“Recuerdo que me invitó un grupo de corredores de aventuras en caminos rurales. Empecé así y un día me invitaron a probar la competencia de montaña en Córdoba y me encantó”, rememoró la paranaense.

“Lo que más me gustó fueron los paisajes. Las montañas y la naturaleza. Empecé a escalar en cuanto a recorridos. Hice 15, 20, 35 km. hasta que en 2015 hice la primera de 50 km. Pasé más horas en la montaña y me di cuenta que verdaderamente era lo mío”, agregó Gareis.

Ana Carolina Gareis Los ALpes.jpg La prueba en Los Alpes se realiza en un escenario único.

La atleta reflexionó sobre su nivel y la forma de adecuarse a los distintos obstaculos que ofrece el terreno de las montañas.

“Para mí, el corredor de Trail lo que tiene que hacer es ir acostumbrando el cuerpo a las horas y al entrenamiento. Porque cada vez pasas más horas en la montaña. Por ejemplo, una carrera de 100 kilómetros necesita una noche si o si. Hay que entrenar progresivamente”.

“Lo que más se entrena son las horas en la montaña, la cabeza y el cuerpo”, sentenció.

Además, contó como es su rutina de entrenamiento en Paraná. “Lo único que tenemos en la ciudad para entrenar son las barrancas, que las estamos desgastando de tanto subir y bajar”, dijo, entre risas.

“Es la única forma que tenemos que entrenar y sentir cerca un terreno montañoso. En relación a montañas, lo más cercano de Paraná es Córdoba. Ahí tratamos de ir una vez al mes pero cada vez se vuelve más dificultoso por la situación económica que atraviesa el país”, lamentó.

En base a ello, Gareis expresó: “Es todo a pulmón. Soy una deportista amateur y los costos me los tengo que bancar yo. Ojalá surga la posibilidad de que un sponsors me acompañe en este desafío que, sin dudas, será algo único en mi carrera”.

Para cerrar, la atleta de Paraná dejó su cuenta de Instagram a modo de que se conozca su trayectoria: @carolg168 o Carolina Gareis.