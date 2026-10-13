Entre Ríos cerró su participación en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores Evita

La delegación de Entre Ríos obtuvo dos medallas en la competencia disputada en San Juan: oro en truco y bronce en el Circuito de Habilidades Motrices.

La delegación de Entre Ríos finalizó su participación en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores Evita, que se desarrollaron del 28 de septiembre al 2 de octubre en San Juan, con resultados destacados y una experiencia de integración junto a representantes de todo el país. La provincia estuvo representada por 60 personas que compitieron en nueve disciplinas y consiguieron medallas de oro en truco y de bronce en el Circuito de Habilidades Motrices (CHaM).

La participación entrerriana formó parte de una nueva edición de la competencia nacional, que reunió a deportistas de 19 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante cinco jornadas, los participantes compartieron actividades deportivas y recreativas en distintas sedes sanjuaninas, en un encuentro que promueve el envejecimiento activo, la integración social y la práctica del deporte en la adultez mayor.

La presencia provincial contó con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello.

Oro de Entre Ríos en truco

Uno de los resultados más destacados para la delegación llegó en el truco, donde Juan José Aguirre y Patricia Isabel Burgardt, representantes de Villa Clara, departamento Villaguay, se consagraron campeones nacionales.

La pareja entrerriana tuvo una destacada actuación a lo largo de la competencia y logró quedarse con la medalla de oro tras imponerse frente a Buenos Aires en el encuentro decisivo. De esta manera, los representantes de Villa Clara alcanzaron el primer puesto y llevaron a Entre Ríos a lo más alto del podio.

Después de la consagración, ambos deportistas valoraron la experiencia vivida durante los Juegos y dedicaron el logro a sus familias y a su localidad. El resultado representó uno de los momentos más importantes para la delegación provincial y reflejó el nivel competitivo de los participantes entrerrianos.

Un podio en habilidades motrices

Entre Ríos también consiguió una medalla de bronce en el Circuito de Habilidades Motrices, disciplina en la que participaron Gabriela Fabiana Svitcoy y Dante Eduardo Metrailler, representantes de Concepción del Uruguay.

La dupla logró ubicarse entre los mejores de la competencia nacional y sumó otra distinción para la provincia. El resultado permitió cerrar la participación entrerriana con dos preseas en una edición que convocó a deportistas de diferentes puntos del país.

El Circuito de Habilidades Motrices formó parte de las propuestas deportivas destinadas a los adultos mayores, con actividades que ponen en juego distintas capacidades físicas y coordinativas. En ese contexto, el tercer puesto obtenido por los representantes uruguayenses constituyó otro resultado significativo para el equipo provincial.

Presencia en nueve disciplinas

Además de los podios alcanzados en truco y habilidades motrices, la delegación entrerriana participó en otras siete disciplinas: tejo, newcom, sapo, ajedrez, orientación, pádel y tenis de mesa.

De esta manera, Entre Ríos tuvo representación en nueve modalidades deportivas, con participantes de distintas localidades que compartieron las jornadas de competencia junto a delegaciones de todo el país.

La programación se desarrolló durante cinco días en diferentes escenarios de San Juan, con actividades que permitieron combinar el desafío deportivo con el intercambio de experiencias y la convivencia entre los participantes.

Los Juegos Nacionales de Adultos Mayores constituyen un espacio de encuentro para promover la actividad física y el bienestar, además de generar oportunidades para que los deportistas continúen vinculados al deporte y a la vida comunitaria.

El secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, acompañó a los representantes provinciales y recorrió los escenarios deportivos durante el desarrollo de la competencia.

También integraron el equipo provincial Ricardo Lupi, director general de Deporte Social y Educativo; Silvia Wiliezko, coordinadora de Adultos Mayores y jefa de la delegación; y Fabián Monzón, jefe del área de Apoyo Logístico y subjefe de la delegación.