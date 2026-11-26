Los combinados de Entre Ríos se prepara para afrontar la 42° edición del Seven, que se disputará este sábado y domingo en Paraná. Se presentarán dos equipos.

La cuenta regresiva para una de las citas más tradicionales del rugby argentino ya está en marcha. Paraná volverá a ser escenario del Seven de la República 2026, una competencia que reunirá a seleccionados provinciales y regionales durante el fin de semana, y que tendrá a Entre Ríos con dos representativos en cancha.

La delegación entrerriana afrontará el certamen con su equipo A en la Zona Campeonato y un seleccionado B en la Zona Ascenso, luego de la baja de San Luis, que abrió la posibilidad de sumar un segundo combinado provincial a la competencia.

El principal objetivo estará puesto en el equipo A, que viene de conseguir el subcampeonato en la edición 2025 y buscará nuevamente llegar a las instancias decisivas, con la aspiración de conquistar la Copa de Oro. La preparación, el trabajo colectivo y el potencial de los jugadores alimentan la ilusión de volver a ser protagonistas de un torneo que tiene a Paraná como anfitriona.

La actividad se desarrollará durante la doble jornada del sábado y domingo en los anexos deportivos El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, y La Tortuguita, del Paraná Rowing Club, dos escenarios que volverán a recibir a los principales exponentes del rugby reducido.

Entre Ríos A, con la ilusión de volver a pelear por el título

El seleccionado entrerriano A integrará el Grupo 2 de la Zona Campeonato, donde tendrá como rivales a Santa Fe, Cuyo y Oeste. Será una fase inicial exigente, en la que el combinado provincial deberá encontrar rápidamente su mejor versión para avanzar en la competencia y acercarse a la pelea por el oro.

El plantel estará integrado por Tomás Sigura, Santo Lescano, Federico Etcheverry, Mateo De La Rosa, Tomás Cornejo, Joaquín Maiztegui, Máximo Cañas, Luca Erbetta, Iván Quindt, Mateo Santana, Emilio Faggi y Tomás Ferreyra.

Con una base de jugadores que reúne el mayor potencial del rugby entrerriano para esta modalidad, el equipo buscará sostener el nivel que lo llevó a la final en 2025 y volver a estar entre los mejores del certamen.

En la previa, el entrenador principal, José Raiteri, expresó sus sensaciones y destacó la expectativa que atraviesa al grupo de cara al comienzo de la competencia.

“Estamos muy ansiosos. La verdad que esta última semana le vamos a meter tres entrenamientos y estamos muy expectantes porque empiece el torneo”, expresó en diálogo con UNO.

El cuerpo técnico trabaja en los últimos detalles de la preparación, con la mirada puesta no solamente en el rendimiento dentro de la cancha, sino también en todos los aspectos que forman parte de una competencia de estas características, donde el descanso, la alimentación, la recuperación y la planificación resultan fundamentales.

“Como todos los años tratamos de ir a lo más alto del campeonato, pero obviamente con la conciencia de ir partido a partido estratégicamente hablando, trabajando sábado y domingo en todo sentido, lo que es horarios, hielo, comidas, descanso y después los partidos. Buscando lo mejor”, explicó Raiteri.

La importancia de contar con dos equipos

La posibilidad de presentar dos seleccionados también representa un desafío y una oportunidad para el rugby entrerriano. La conformación del equipo B se concretó a partir de la baja de San Luis, una noticia que llegó con poco margen, aunque el trabajo previo con una importante cantidad de jugadores permitió resolver la convocatoria.

“Dos equipos por suerte pudimos armarlos. Nos avisaron hace dos semanas que teníamos que armar sí o sí el equipo B porque se había bajado San Luis y, como se empezó con mucha gente, con 40 jugadores al inicio, ya un poquito se nos hizo más fácil”, contó el entrenador.

Entre Ríos B estará integrado por Octavio Narvaja, Giuliano Piaggio, Genaro Uranga, Patricio Ferreras, Manuel Massoni, Juan Ricciardi, Andrés Schroeder, Alan Sánchez, Simón Gogniat, Nahuel Gudiño, Gael Medina y Manuel Vásquez.

El segundo representativo provincial tendrá la oportunidad de medirse en la Zona Ascenso y sumar experiencia en una competencia de jerarquía, en la que también buscará avanzar lo más lejos posible.

“Bueno, arrancan el sábado y la idea es llegar lo más alto posible el domingo, por lo menos la Copa de Oro o lo que toque luchar”, sostuvo Raiteri, al remarcar la ambición que atraviesa a los dos grupos.

Las zonas del Seven de la República

En la Zona Campeonato, los seleccionados estarán distribuidos en cuatro grupos. Entre Ríos A compartirá el Grupo 2 con Cuyo, Santa Fe y Oeste.

Zona 1: Nordeste, Tucumán, Salta y Paraguay.

Zona 2: Entre Ríos, Cuyo, Santa Fe y Oeste.

Zona 3: Córdoba, Rosario, Alto Valle y Santiago del Estero.

Zona 4: Buenos Aires, Mar del Plata, San Juan y Uruguay.

Por su parte, la Zona Ascenso contará con dos grupos.

Zona 5: Misiones, Sur, Jujuy, Tierra del Fuego y Lago.

Zona 6: Austral, Andina, Chubut, Formosa y Entre Ríos B.