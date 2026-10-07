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Entradas gratis para menores: Patronato invita a toda la familia al Grella para recibir a Güemes

Habrá una propuesta especial para que los más chicos puedan acompañar al equipo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Entrarán gratis.

7 de octubre 2026 · 20:27hs
Patronato juega de local en el Grella. Apuestan para que la familia vaya.

Prensa Patronato

Patronato juega de local en el Grella. Apuestan para que la familia vaya.

La Comisión Directiva de Club Atlético Patronato anunció que este domingo todos los menores de hasta 11 años podrán ingresar sin cargo a las tribunas Grella y San Nicolás para presenciar el encuentro ante Güemes, correspondiente a la fecha 33 del campeonato. Postura para acercar a la familia.

Para la familias

La iniciativa busca que las familias puedan acercarse al estadio y acompañar al Rojinegro en un partido importante de la recta final de la temporada. De esta manera, los chicos tendrán la posibilidad de vivir desde las tribunas una nueva jornada junto al equipo de Paraná.

Para acceder al beneficio, los menores deberán presentar el DNI en los ingresos al estadio y estar acompañados por un mayor responsable. El trámite será necesario para poder ingresar gratuitamente a los sectores habilitados.

El encuentro ante Güemes será una nueva oportunidad para que Patronato vuelva a contar con el respaldo de su gente en el Grella. Con el campeonato entrando en su etapa decisiva, el apoyo de los hinchas vuelve a ser un factor importante para el conjunto entrerriano.

Desde el club invitaron a toda la familia rojinegra a acercarse al estadio y acompañar al equipo en una nueva presentación como local.

Familia Menores Güemes Primera Nacional
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