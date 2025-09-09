Uno Entre Rios | Ovación | Villa Clara

En Villa Clara se consagraron dos nuevos campeones provinciales

En el Polideportivo Municipal de Villa Clara, el federalense Rafael Rojas y el colonense Marcos Alcoba ganaron los títulos de la Federación Entrerriana de Box.

9 de septiembre 2025 · 16:21hs
El paranaense Iván Frutos ganó su pelea en Villa Clara.

El paranaense Iván Frutos ganó su pelea en Villa Clara.

El Polideportivo Municipal de la localidad de Villa Clara fue el escenario donde se coronaron dos nuevos campeones de los cinturones de la Federación Entrerriana de Box (FEB). La velada amateur fue organizada por el crédito local, el excampeón argentino y sudamericano Ulises Cloroformo López.

El federalense Rafael Rojas y el colonense Marcos Alcoba obtuvieron los cetros provinciales. Rojas conquistó la corona de la FEB de la categoría Hasta 54 kilos al derrotar por puntos, en decisión unánime, al concordiense Daniel Almada. Mientras que Alcoba se adjudicó el título de la FEB de la división Hasta 90 kilos al imponerse también en las tarjetas, en fallo dividido, sobre el concordiense Fabio Rodríguez.

El festival contó con otros siete combates entre exponentes de distintas localidades, que brindaron entretenidos espectáculos al público que se hizo presente en el recinto.

Los resultados en Villa Clara

Alan Romero (Concordia) venció por puntos a Roberto Azcona (Villaguay), en categoría Hasta 69 kilos.

Ramón Silva (Villaguay) derrotó por puntos a Facundo Segovia (Paraná), en categoría Hasta 64 kilos.

Rocco Sánchez (Lanús) le ganó por RSC a Andrés Figueroa (Concordia), en categoría Hasta 54 kilos.

Nahuel Ramos (Paraná) se impuso por puntos sobre Dylan Ojeda (Concordia), en categoría Hasta 75 kilos.

Ismael López (Villaguay) superó por RSC a Jonathan Gómez (Paraná), en categoría Hasta 69 kilos.

Elián Díaz (Concordia) venció por puntos a Román González (Paraná), en categoría Hasta 69 kilos.

Iván Frutos (Paraná) derrotó por puntos a Gonzalo Garay (Villaguay), en categoría Hasta 75 kilos.

Rafael Rojas (Federal) le ganó por puntos a Daniel Almada (Concordia) y conquistó el título FEB de la categoría Hasta 54 kilos

Marcos Alcoba (Colón) se impuso sobre Fabio Rodríguez (Concordia) y obtuvo el título FEB de la categoría Hasta 91 kilos.

