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En un partidazo, Huracán goleó a Gimnasia y se metió en zona de playoffs

En un duelo clave pensando en la clasificación a octavos de final, Huracán aprovechó mejor sus ocasiones y se impuso por 3 a 0.

5 de abril 2026 · 19:00hs
Lucas Blondel volvió a marcar en Huracán.

Lucas Blondel volvió a marcar en Huracán.

En un partidazo que fue mucho más parejo de lo que reflejó el marcador, Huracán goleó a Gimnasia por 3 a 0 y se volvió del Bosque con tres puntos importantísimos que lo metieron momentáneamente en los puestos de clasificación a playoffs del Torneo Apertura.

A los 17 minutos del primer tiempo, Ignacio Campo marcó un golazo desde afuera del área con el que abrió el resultado. Tras el tanto, ambos equipos tuvieron varias ocasiones claras, pero no fue hasta el 66' que Lucas Blondel llegando desde atrás volvió a convertir asistido por Oscar Cortés. A seis minutos del final, Jordy Caicedo aprovechó un error de la defensa y liquidó el cotejo para que su equipo afronte con más tranquilidad la recta final del campeonato.

Huracán ganó y avanzó de fase.

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