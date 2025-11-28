Uno Entre Rios | Ovación | La Paz

El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz

La ciudad de La Paz recibirá el show de derrapes el 6 y 7 de diciembre con pilotos de todo el país, Brasil, Chile y Estados Unidos.

28 de noviembre 2025 · 18:34hs
El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz

El kartódromo de La Paz será escenario de la Finalísima del Año para el Drift Sudamericano el próximo 6 y 7 de diciembre. Los mejores pilotos y autos de la región llegarán al norte entrerriano para competir sobre una pista especialmente diseñada para la disciplina.

Drift_2.jpg
El show de derrapes llega a La Paz.

El show de derrapes llega a La Paz.

El público podrá vivir dos jornadas llenas de adrenalina, precisión y competencia, con la presencia confirmada de los equipos más importantes de Argentina, garantizando un nivel histórico.

El incendio en La Paz consumió la casa ante la mirada de los vecinos.

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

investigan hurto e incendio intencional de un camion en la paz

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

El evento contará con pilotos de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Neuquén entre otras provincias y con presencia de destacados jurados de Brasil, Chile y Estados Unidos.

“No te quedes afuera del show de derrapes más grande del año. La Finalísima te espera con la pista encendida, los mejores pilotos del continente y un ambiente que solo Drift Sudamérica puede crear”, destacaron desde la organización

El Drift Sudamérica celebra 18 años de historia, llevando esta cultura a todo el continente. Esta final promete ser una de las más grandes y emocionantes de su historia.

El show irrepetible de derrape puro será una competencia oficial con puntaje, además habrá exhibiciones profesionales, Taxi Drift para vivir el derrape desde adentro y un sector VIP, gastronomía y espacios familiares. Las entradas anticipadas se pueden conseguir a 10 mil pesos y se compran únicamente a través del link en el Instagram oficial @driftsudamerica. El evento no se suspende por lluvia.

¿Qué es el drift?

De forma simple: es la conducción deportiva llevada al límite, donde los pilotos derrapan controladamente a gran velocidad, combinando técnica, estilo y manejo extremo. Es uno de los deportes motores de mayor crecimiento en el mundo y una experiencia visual que impacta incluso a quienes nunca lo vieron.

Se trata de la final del año, con los mejores pilotos del continente, una pista preparada especialmente, autos profesionales, exhibiciones únicas y un ambiente que solo Drift Sudamérica puede generar.

La Paz Estados Unidos Brasil drift
Noticias relacionadas
Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

Milton Casco dejó de ser jugador de River.

River comenzó a despedirse de los históricos, Milton Casco entre ellos

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026.

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

El Ogro Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: No salieron campeones.

Cristian Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: "No salieron campeones"

Ver comentarios

Lo último

Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

River comenzó a despedirse de los históricos, Milton Casco entre ellos

River comenzó a despedirse de los históricos, Milton Casco entre ellos

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Ultimo Momento
Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

River comenzó a despedirse de los históricos, Milton Casco entre ellos

River comenzó a despedirse de los históricos, Milton Casco entre ellos

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Cristian Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: No salieron campeones

Cristian Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: "No salieron campeones"

El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz

El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz

Policiales
Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Ovación
Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Cristian Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: No salieron campeones

Cristian Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: "No salieron campeones"

El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz

El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz

Franco Colapinto largará 20° en el sprint de Qatar

Franco Colapinto largará 20° en el sprint de Qatar

Carlos Tevez reconoció que sueña con dirigir a Boca

Carlos Tevez reconoció que sueña con dirigir a Boca

La provincia
Crespo: la Justicia autorizó que un inmueble de la causa Waigel sea utilizado por la Municipalidad

Crespo: la Justicia autorizó que un inmueble de la causa Waigel sea utilizado por la Municipalidad

Gualeguaychú: el Parque Industrial, bajo reclamo por fuertes emanaciones

Gualeguaychú: el Parque Industrial, bajo reclamo por fuertes emanaciones

Turismo: con Carpi, un personaje en IA, Entre Ríos lanzó la temporada de verano

Turismo: con Carpi, un personaje en IA, Entre Ríos lanzó la temporada de verano

Entre Ríos otorgó un Aporte No Reintegrable de $90 millones al FICER

Entre Ríos otorgó un Aporte No Reintegrable de $90 millones al FICER

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Dejanos tu comentario