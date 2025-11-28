El kartódromo de La Paz será escenario de la Finalísima del Año para el Drift Sudamericano el próximo 6 y 7 de diciembre. Los mejores pilotos y autos de la región llegarán al norte entrerriano para competir sobre una pista especialmente diseñada para la disciplina.
El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz
La ciudad de La Paz recibirá el show de derrapes el 6 y 7 de diciembre con pilotos de todo el país, Brasil, Chile y Estados Unidos.
El público podrá vivir dos jornadas llenas de adrenalina, precisión y competencia, con la presencia confirmada de los equipos más importantes de Argentina, garantizando un nivel histórico.
El evento contará con pilotos de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Neuquén entre otras provincias y con presencia de destacados jurados de Brasil, Chile y Estados Unidos.
“No te quedes afuera del show de derrapes más grande del año. La Finalísima te espera con la pista encendida, los mejores pilotos del continente y un ambiente que solo Drift Sudamérica puede crear”, destacaron desde la organización
El Drift Sudamérica celebra 18 años de historia, llevando esta cultura a todo el continente. Esta final promete ser una de las más grandes y emocionantes de su historia.
El show irrepetible de derrape puro será una competencia oficial con puntaje, además habrá exhibiciones profesionales, Taxi Drift para vivir el derrape desde adentro y un sector VIP, gastronomía y espacios familiares. Las entradas anticipadas se pueden conseguir a 10 mil pesos y se compran únicamente a través del link en el Instagram oficial @driftsudamerica. El evento no se suspende por lluvia.
¿Qué es el drift?
De forma simple: es la conducción deportiva llevada al límite, donde los pilotos derrapan controladamente a gran velocidad, combinando técnica, estilo y manejo extremo. Es uno de los deportes motores de mayor crecimiento en el mundo y una experiencia visual que impacta incluso a quienes nunca lo vieron.
Se trata de la final del año, con los mejores pilotos del continente, una pista preparada especialmente, autos profesionales, exhibiciones únicas y un ambiente que solo Drift Sudamérica puede generar.