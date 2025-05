En España afirman que Dibu Martínez está en el radar del Atlético de Madrid

De todas maneras, aún no presentaron ninguna oferta formal por el marplatense, ganador de dos trofeos Yashin y un The Best al mejor del año en 2022. Al Atlético de Madrid se suma un presunto interés del Manchester United (justo su rival del próximo fin de semana, en Old Trafford) y también del fútbol de Arabia Saudita (idea que el futbolista ya desestimó).

El Dibu Martínez entre lágrimas

Dibu Martínez 1.jpg El Dibu Martínez se retiró del Villa Park entre lágrimas.

Luego de la despedida como local en la temporada, con olor a adiós ante sus hinchas, el Aston Villa del Dibu Martínez se enfrentará a los Diablos Rojos, este domingo 25 de mayo, en la última fecha de la Premier League. En caso de ganar, seguirán con chances de meterse en la Champions League (también dependerá de los resultados del Chelsea contra Nottingham Forest y Newcastle frente al Everton). Mientras, el futuro del arquero argentino es una incógnita...

Aston Villa ya le busca reemplazo al Dibu Martínez

Según afirmaron los medios ingleses The Telegraph y Mail Sport, la idea de Aston Villa es realizar una renovación en el equipo y comenzarían bajo los tres palos. El nombre que más circula para sustituir al campeón del mundo es el de Joan García, arquero de Espanyol y que tiene una cláusula de 25 millones de euros. Clubes como Arsenal, Barcelona y Real Madrid tienen en carpeta al futbolista cuyo contrato tiene una particularidad: en caso de ser convocado a la selección española, su preció de salida se elevará hasta los 30 millones de euros.