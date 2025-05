Boca Juniors no puede contratar un DT: Gago sigue vinculado legalmente al club.

Se reveló que el vínculo contractual de Fernando Gago con Boca Juniors sigue vigente y que la dirigencia aún no ha iniciado gestiones para rescindirlo.

¿Por qué Boca Juniors aún no tiene técnico?

La razón principal por la que el Xeneize aún no puede cerrar la llegada de un nuevo DT es que Fernando Gago no ha rescindido su contrato con el club. Aunque ya no cumple funciones, su vínculo sigue vigente, y según establece el convenio del gremio de entrenadores (ATFA), ningún club puede inscribir un nuevo director técnico sin antes acordar la rescisión del contrato anterior.

Este obstáculo legal sería el motivo por el cual Boca no ha concretado la contratación de otro entrenador. Además, desde el entorno de Gago aseguran que, hasta el momento, ningún representante del departamento legal del club se comunicó para negociar una compensación económica por su despido, ocurrido hace ya un mes.

Cabe recordar que el propio Gago puso dinero de su bolsillo para desvincularse de Chivas de Guadalajara con el objetivo de cumplir su sueño de dirigir a Boca Juniors. Su contrato con el club estaba firmado hasta diciembre de 2027, lo que representa una suma considerable en concepto de indemnización.

Tras el interinato de Mariano Herrón, las opciones de Juan Román Riquelme parecen acotadas. Gustavo Quinteros no fue contactado, Gerardo Tata Martino no está interesado en el cargo, y Gabriel Milito habría rechazado la posibilidad de asumir por su fuerte vínculo con Independiente.

En este contexto, la incertidumbre crece en el mundo Boca mientras el calendario avanza y la preparación para el Mundial de Clubes 2025 aún no tiene rumbo claro.