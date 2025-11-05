Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Atento Patronato: así se jugará la Primera Nacional 2026

Patronato será uno de los animadores del certamen que comenzará a inicios de febrero. En diciembre se realizará el sorteo del fixture.

5 de noviembre 2025 · 12:17hs
Prensa Patronato

El campeonato de la Primera Nacional 2025 está en etapa de definiciones. En el mismo tiempo comenzó la organización de la temporada 2026 de la segunda categoría del fútbol argentino que tendrá, por cuarto año consecutivo, a Patronato dentro de la nómina de protagonistas.

Según publicó el periodista Eduardo Ramenzoni en la red social X, el certamen contará con el mismo formato de la presente edición. En este sentido, los 38 equipos participantes serán distribuidos en dos zonas de 38 equipos. Las Zonas y el fixture del campeonato será sorteado en los primeros días de diciembre.

El certamen se disputará durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. No obstante, la competencia tendrá un receso de dos semanas al término de la primera rueda.

Premios y castigos de la Primera Nacional

Dos equipos ascenderán a la temporada 2027 de la Liga Profesional. El segundo boleto a la elite se determinará a través de un reducido que, al igual que en la presente temporada, será disputada por los primeros ocho equipos de cada zona.

Además se sostendrá la modalidad de descenso. En este punto los dos equipos que concluyan en los últimos escalones resignarán su plaza en la divisional.

Semifinales del Reducido

Este sábado se disputarán los encuentros que abrirán las series de semifinales del reducido de la Primera Nacional.

En primer turno Estudiantes de Buenos Aires recibirá en el estadio Ciudad de Caseros a Estudiantes de Río Cuarto. Esta historia comenzará a las 19.40 y será arbitrado por Bruno Amiconi.

El Pincha llegó a esta instancia al dejar en el camino a Deportivo Maipú, en octavos de final, y a Tristán Suárez, en cuartos. Por su parte, el León del sur de Córdoba despidió a Patronato en el primer cruce. Posteriormente eliminó a Gimnasia y Tiro de Salta.

Posteriormente, desde las 21.10 jugarán Deportivo Morón y Deportivo Madryn en el estadio Francisco Urbano bajo el arbitraje de Pablo Dóvalo. El Gallo ingresó entre los cuatro mejores del reducido al superar a San Martín de Tucumán y Atlanta. El Aurinegro, que perdió la final de la Primera Nacional ante Gimnasia de Mendoza, superó en cuartos a Gimnasia de Jujuy en una polémica serie.

