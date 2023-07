En Boca Juniors interesan Facundo Colidio y Lautaro Gianetti.

Facundo Colidio, ex Boca Juniors, jugó en Tigre la presente Liga Profesional pero pertenece al Inter de Italia. Lautaro Gianetti es jugador de Vélez Sarsfield.

Al atacante, de 23 años, se le venció el 30 del mes pasado su préstamo en el Matador de Victoria, a donde arribó a principios del 2022 y volvió al club italiano. Por eso, este martes Boca inicio gestiones oficiales por el jugador y preguntó condiciones a Inter de Italia, a la vez que elevaron un ofrecimiento por el préstamo con opción de compra, aunque no descartan hacer una solicitud por la mitad del pase.

A fines de 2017, Colidio con sólo 17 años fue vendido por el expresidente Xeneize Daniel Angelici, por siete millones de euros. El club cuenta con un porcentaje de una plusvalía ante una hipotética venta por encima de ese valor, mientras que Inter habría tasado en 8 millones de dólares el pase de Colidio.

No obstante, hay que tener en cuenta que el elenco italiano ya cuenta con una oferta formal por el futbolista. Toluca de México quiere llevárselo y, según medios aztecas, ya habría arregló con los europeos por una cifra cercana a la que fue tasado. Sin embargo, la transferencia aún no está cerrada porque el futbolista no está convencido de seguir su carrera en México ya que priorizaría lo deportivo, y eso puede abrirle la puerta al club que lo formo.

Según le comentaron a Télam allegados al delantero, el único club de Argentina que habría hablado con su representante fue gente cercana a Racing Club al tiempo que desmintieron un interés de River.

En cuanto a Lautaro Gianetti, según averiguó Télam con integrantes del cuerpo técnico, sería un pedido del entrenador Jorge Almirón a Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución. El defensor, de 29 años, tiene contrato en Vélez hasta el 31 de diciembre de este año y por eso podría ya estar habilitado a negociar su pase en condición de futbolista libre.

El tema es que Boca lo quiere ahora y se verá como toma el club de Liniers esta situación. Todavía no hubo un pedido oficial, más teniendo en cuenta la pobre performance de Vélez en la Liga Profesional y el momento político, ya que habrá elecciones de autoridades en noviembre próximo. De poder venir tendría que ser después del 30 de julio cuando se abre el libro de pases en el mercado local, no es así el caso de Colidio que viene del extranjero y el TMS comenzó el 21 de junio pasado.

Justamente, la búsqueda de un zaguero central tiene que ver con la actualidad de Marcos Rojo, que no juega por una serie de lesiones desde el 12 de octubre del 2022. El capitán boquense viajó a los Estados Unidos, con permiso del club, para consultar a especialistas en musculatura y encontrarle una solución a sus constantes y sucesivos desgarros. El ex Manchester United recibió un permiso del cuerpo técnico que encabeza Jorge Almirón y del vicepresidente de Boca y responsable del fútbol profesional, Juan Román Riquelme, y partió anoche a Miami junto con su familia para consultar a un especialista en musculatura y determinar el motivo de las reiteradas lesiones.

Rojo, de 33 años, se recupera de un desgarro grado uno sufrido en el sóleo de la pierna izquierda que le impidió jugar ante Sarmiento el domingo pasado y que lo mantendrá inactivo las próximas semanas. Desde su llegada a Boca en febrero del 2021, Marcos Rojo sumó siete desgarros y tuvo que ser operado en octubre pasado del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Este viaje de Rojo también se produce cuando aún no renovó su contrato con la entidad Xeneize y, a partir del 30 de junio pasado, el zaguero puede negociar su futuro como agente libre con otro club ya que su unión contractual con Boca culmina el 31 de diciembre próximo.

En tanto, el plantel se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza con miras a su partido del próximo jueves ante Unión, en Santa Fe. Los titulares en la victoria del fin de semana pasado ante Sarmiento de Junín por 2 a 0 hicieron ejercicios livianos y el resto realizó fútbol en espacios reducidos.

Este miércoles, en la última practica previa al encuentro, el técnico parará como es habitual un posible equipo y por la tarde viajará por la tarde en vuelo chárter a Santa Fe.

Por otra parte, el mediocampista colombiano Jorman Campuzano, quien estuvo a préstamo en Giresunspor de Turquía, llegó hoy al país y se sumará a la prácticas del conjunto que conduce Jorge Almirón.

El último campeón argentino enfrentara pasado mañana como visitante a Unión desde las 17, por la vigesimotercera fecha de la Liga Profesional y con el arbitraje de Andrés Merlos.