El paranaense Emiliano Ramas, joven nadador del Club Paracao, fue convocado a la Selección Argentina de natación que competirá en el Campeonato Panamericano "Panam Aquatics Ibagué” de la disciplina, que se desarrollará del 8 al 12 de julio en Colombia.
Emiliano Ramas fue convocado a la Selección Nacional
Emiliano Ramas, nadador del Club Paracao, participará del Campeonato Panamericano "Panam Aquatics Ibagué”, que se desarrollará del 8 al 12 de julio en Colombia.
19 de mayo 2026 · 21:44hs
"Felicitamos a Emi por este enorme logro, fruto de su esfuerzo, compromiso y dedicación diaria. ¡Todo Paracao te acompaña y celebra este gran momento!", lo felicitaron desde la entidad de la zona sur de la capital entrerriana.
Otros nadadores del Club Paracao
Por otra parte, los nadadores de la entidad Auriazul Ana Paula Milá, Victoria Beber, Isabella Bejarano Bonsi, Lisa Vidoz, Julieta Zampieri Lambert y Emiliano Casalas, junto con el entrenador Nicolás Chiecher, viajarán rumbo a Santiago del Estero, donde desde el jueves 21 al sábado 23 competirán en el Campeonato Argentino de Cadetes.