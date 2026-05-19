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Emiliano Ramas fue convocado a la Selección Nacional

Emiliano Ramas, nadador del Club Paracao, participará del Campeonato Panamericano "Panam Aquatics Ibagué”, que se desarrollará del 8 al 12 de julio en Colombia.

19 de mayo 2026 · 21:44hs
Emiliano Ramas competirá en Colombia.

Emiliano Ramas competirá en Colombia.

El paranaense Emiliano Ramas, joven nadador del Club Paracao, fue convocado a la Selección Argentina de natación que competirá en el Campeonato Panamericano "Panam Aquatics Ibagué” de la disciplina, que se desarrollará del 8 al 12 de julio en Colombia.

"Felicitamos a Emi por este enorme logro, fruto de su esfuerzo, compromiso y dedicación diaria. ¡Todo Paracao te acompaña y celebra este gran momento!", lo felicitaron desde la entidad de la zona sur de la capital entrerriana.

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Otros nadadores del Club Paracao

Por otra parte, los nadadores de la entidad Auriazul Ana Paula Milá, Victoria Beber, Isabella Bejarano Bonsi, Lisa Vidoz, Julieta Zampieri Lambert y Emiliano Casalas, junto con el entrenador Nicolás Chiecher, viajarán rumbo a Santiago del Estero, donde desde el jueves 21 al sábado 23 competirán en el Campeonato Argentino de Cadetes.

Emiliano Ramas Club Paracao Campeonato Panamericano Natación
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