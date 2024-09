El Turismo Pista tendrá a Mariano Werner como invitado

Además, la categoría marcará un nuevo hito porque serán 165 los autos en pista entre las tres categorías. Por ejemplo, la Clase 1 (56 autos) tendrá como invitados al ex campeón 2019 Luciano Martínez de Concordia. En Clase 2 (61 máquinas), el campeón Yair Etcheveste de San José tendrá de invitado a Fernando Lastau, en esta divisional estará Mariano Werner con el VW Up de invitado de Nicolás Repollo; el uruguayense Sebastián Elola manejará el Celta de Diego Valisi, mientras que el ramirense Manuel Borgert se subirá al VW Up de Lucas Huser.

La Clase 3 del Turismo Pista

La Clase 3 (48 autos) tendrá al campeón Exequiel Bastidas de Paraná como invitado a Juan Pipkin, Juan Bautista Daglio de Lucas González tendrá en su Fiesta Kinetic a Otto Fritzler, mientras que el paranaense Iñaki Arrías subirá a su Toyota Etios a Agustín Martínez.

Iñaki Arrías afrontará su segunda presentación dentro de la Clase 3. El joven piloto contará con un apellido ilustre como invitado, ya que será acompañado por Agustín Martínez.

Tras su debut en la cita de Rosario, Arrías continuará a bordo del Toyota Etios atendido de forma integral por el Cano Racing. El oriundo de Paraná buscará seguir sumando rodaje dentro de la tracción delantera y tratará de dejar atrás la deserción que sufrió en su estreno. Para la contienda capitalina, su invitado será Agustín Martínez, quien es hijo de Omar Martínez y tiene actualidad dentro del Turismo Carretera y TC Pick Up.

“Contentísimo de poder estar una carrera más dentro del Turismo Pista, está será mi segunda presentación en la categoría y se disfruta mucho porque se hace un gran esfuerzo para reunir el presupuesto. Además, voy a tener la posibilidad de compartir la fecha con un amigo como Agustín Martínez y vamos a vivir un evento impresionante, así que también quiero felicitar a la categoría por lo que está haciendo. Para los dos será algo nuevo la tracción delantera, pero la premisa es ir para adelante y ojalá que nos salgan muy bien las cosas”, expresó Arrías.

La actividad en pista se iniciará este viernes con entrenamientos, mientras que el sábado se disputarán las pruebas clasificaciones, mientras que se disputará un novedoso sistema de Súper 10 de eliminación directa. En tanto que el domingo desde las 10.10 se correrán las seis finales previstas, tres para pilotos invitados por cada clase, como las otras tres finales de pilotos titulares.