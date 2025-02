El túnel casi listo para llegada del TN a Paraná

El túnel una obra necesario

Lo del túnel es una obra que data de hace mucho tiempo que haciafalta hacerla en el Club de Volantes, pero no es una exigencia de la ACTC. Se trata de una obra que es muy necesaria para el club cuando hay carrera. Cuando hay actividad se corta la calle de boxes y por ahí la gente queda un poco acumulada o no puede salir o no puede entrar. También por cuestión de seguridad para que pase una ambulancia cuando sea necesario. El túnel le falta la parte luminaria y un semáforo que será automatizado para que pueda controlar el tránsito. El mismo ya puede ser transitado con una correcta luz y también ya se asfaltó la parte que fue sacada para su construcción este fin de semana habrá actividad y verán estas obras.