El tricampeón Mariano Werner recibido por su gente en Paraná

Finalizó una nueva temporada para la máxima categoría del Turismo Carretera y el apellido Werner otra vez quedó en lo más alto de todos, luego de adueñarse de su tercer título argentino de TC tras la presentación y cierre de año en el Autódromo Villicum de San Juan, trazado que lo vio coronarse también en 2020 y 2021. Conduciendo el Ford alistado por el Fadel Memo Corse Racing, el representante de Paraná, ocupó el cuarto lugar durante el desarrollo de la competencia final que tuvo como ganador a Germán Todino y su Dodge.

"El público significa un montón para mí. Me recibían cuando no traía nada y me reciben hoy con nuevos trofeos. Se lo dedico a ellos", agregó, conmovido por la caravana que coreó su nombre durante todo el camino.

Mariano Werner tricampeón 2.jpg Cientos de fanáticos se acercaron a recibir al tricampeón. UNOER/ Juan Ignacio Pereira

Vale destacar que Mariano Werner se transformó en el único piloto que hasta el momento pudo coronarse en Turismo Carretera y TC Pick Up en una misma temporada siendo además muy contundente con su Ford obteniendo 3 victorias en finales, 6 en series, 2 pole position, 5 podios y una regularidad absoluta en cada una de las 15 competencias para el TC 2023. Además, ingresó a la lista selectiva de los 10 pilotos que poseen 3 títulos o más.