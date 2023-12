Mariano Werner es tricampeón de Turismo Carretera

Mariano Werner.jpg Mariano Werner logró la tercera corona de TC.

“Mi agradecimiento a todo mi equipo, la familia y los entrerrianos. A toda la gente que me alentó y es increíble haber alcanzado la tercera acá en San Juan. No tengo más palabra de agradecimiento a esta categoría, hoy toqué el cielo. Gracias a mi hermano que me ayudó, en una semana pudo conseguir lo máximo como piloto. Explotó de felicidad, de alegría”, comentó Werner, que consiguió la doble corona tras consagrarse hace una semana en TC Pick Up.