El Torneo Federal A tiene a sus semifinalistas

Argentino de Monte Maíz ante Ciudad de Bolívar y Atlético de Rafaela contra Sportivo Belgrano de San Francisco serán las semifinales del Federal A.

29 de septiembre 2025 · 18:50hs
Tras descender el año pasado, Atlético de Rafaela quiere que su paso por el Federal A sea breve.

El Torneo Federal A tiene a los cuatro semifinalistas que lucharán por el primer ascenso que otorga la divisional a la Primera Nacional. Argentino de Monte Maíz, Ciudad de Bolívar, Atlético de Rafaela y Sportivo Belgrano de San Francisco quieren gritar campeón en el certamen que organiza el Consejo Federal de AFA.

Argentino de Monte Maíz, equipo que a principios de año se enfrentó con Boca por la Copa Argentina, superó a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy al ganarle los dos partidos, 1 a 0 como visitante en la ida y 3 a 1 la revancha en su casa. Su rival será Ciudad de Bolívar, que se impuso sobre San Martín de Formosa al vencerlo en el primer encuentro a 1 a 0 como visitante y en la vuelta 4 a 1 como local.

Del otro lado del cuadro, Atlético de Rafaela superó en un parejo duelo a Olimpo de Bahía Blanca tras empatar 0 a 0 afuera y definir la serie por 2 a 1 en la Perla del Oeste Santafesino. Su rival será Sportivo Belgrano, que por tener ventaja deportiva avanzó ante Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces, luego de perder 2 a 1 como visitante el primer partido y vencer 1 a 0 como local en el segundo.

Las semifinales del Federal A

Las semifinales serán Argentino-Ciudad y Atlético de Rafaela-Sportivo Belgrano. Los juegos de ida serán el domingo 5 de octubre en Monte Maíz y Rafaela, respectivamente; mientras que las revanchas se jugarán el domingo 12, en Bolívar y San Francisco, sucesivamente.

Federal A Atlético de Rafaela Sportivo Belgrano ascenso
