Nicolás Varrone consiguió el segundo mejor tiempo en la pretemporada de Fórmula 2

El piloto argentino Nicolás Varrone brilló en el Circuit de Barcelona-Catalunya con el equipo Van Amersfoort Racing.

17 de febrero 2026 · 17:10hs
Nicolás Varrone con el equipo Van Amersfoort Racing.

Nicolás Varrone con el equipo Van Amersfoort Racing.

El argentino Nicolás Varrone comenzó su camino en la temporada 2026 de la Fórmula 2 con una actuación que no pasó inadvertida, ya que en el primer día de pretemporada desarrollado en el Circuit de Barcelona-Catalunya se ubicó segundo en la tabla general de tiempos y dejó una imagen sólida en su estreno oficial con Van Amersfoort Racing.

El bonaerense de 25 años marcó 1'25''058/1000 en el tramo final de la jornada y quedó a 0.688 del mejor registro del día, que fue para el mexicano Noel León, quien con Campos Racing estableció 1'24''370/1000.

Vinicius marcó el gol del Real Madrid y se peleó con el argentino Gianluca Prestianni.

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El trazado del Club de Volantes de Chajarí.

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

Más allá de que en estas pruebas cada equipo ejecuta programas distintos y los tiempos no son concluyentes, el argentino se mantuvo competitivo en distintos momentos de la sesión y llegó incluso a liderar la tanda cuando comenzaron los intentos con neumáticos blandos.

La actividad se dividió en dos bloques: por la mañana, con pista húmeda en los primeros minutos y trabajos de instalación, Varrone completó 22 vueltas y cerró 18°. Por la tarde, ya con mejores condiciones de adherencia, acumuló un total de 64 giros en el día y mejoró de manera sustancial su rendimiento.

Fue uno de los rookies que más rodó, una señal de confianza del equipo neerlandés y de la necesidad de sumar datos en una categoría altamente técnica.

Otros destacados en Barcelona

Detrás de León y Varrone se ubicó el paraguayo Joshua Dürksen, ahora en Invicta Racing y piloto de desarrollo de Mercedes, con 1'25''274/1000.

El compañero del argentino en Van Amersfoort Racing, Rafael Villagómez, registró 1'26''251/1000 y también giró el estadounidense Colton Herta, vinculado al proyecto de Cadillac en Fórmula 1, quien fue décimo con 1:26.025.

La jornada tuvo tres banderas rojas, producto de despistes de Sebastián Montoya, un trompo de Dürksen y una detención de Nikola Tsolov. Las interrupciones condicionaron los últimos minutos y terminaron de definir el orden final.

Las pruebas continuarán hasta el 19 de febrero y servirán como preparación para el debut oficial del campeonato, previsto del 6 al 8 de marzo en Australia.

Nicolás Varrone Fórmula 2 Barcelona automovilismo
