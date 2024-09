El tapado: Boca se contactó con Rodolfo Arruabarrena

¿El principal problema? Que hace apenas un poco más de dos meses el Vasco asumió en Al-Taawon FC de Arabia Saudita por el lapso de un año, después de lo que fue su paso por la Selección de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, está con trabajo y eso siempre significa una complicación, más allá de que en el pasado el histórico lateral izquierdo confesó que le encantaría volver a dirigir a Boca.

"Tengo un sentido de pertenencia y obviamente que me gustaría volver a dirigir", expresó Arruabarrena allí por 2021, sin dudar, en una entrevista con TNT Sports. De todas formas, reconoció que cometió errores "tanto en lo táctico como en lo futbolístico" durante su ciclo entre 2014 y 2016.

"Me gustaría no confrontar tanto, quizá llevar de otra manera las reuniones que tuve con dirigentes o jugadores. Si me tengo que calentar, lo hago puertas adentro... No llego a las piñas, pero si tengo que levantar la voz lo hago", agregó sobre su ciclo anterior. ¿Habrá un segunda etapa? Por ahora hay cautela, porque lo cierto es que no pasó de un contacto para conocer su actualidad y las posibilidades de que pegue la vuelta a La Bombonera.

Al-Taawon FC, club que dirige en este momento, milita en la Primera División de Arabia Saudita, donde juegan Cristiano Ronaldo, Neymar y Benzema, entre otras figuras, y tiene su sede en la ciudad de Buraidah. En la temporada 2023-24, el equipo finalizó en la cuarta colocación con un plantel de mayoría de jugadores locales y pocas figuras.

Cómo le fue a Arruabarrena como entrenador de Boca

Entre agosto de 2014 y febrero de 2016, el Vasco dirigió a Boca en un total de 75 partidos, logrando un saldo de 47 victorias, 13 empates y 15 derrotas. En su año y medio al frente del equipo durante la gestión de Daniel Angelici, tuvo como puntos más altos la obtención de dos títulos: el Campeonato de Primera División 2015 y la Copa Argentina.

Asimismo, fue el entrenador con mejor porcentaje del último tiempo, contabilizando un efectividad del 68%, pero quedó marcado por las eliminaciones con River en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 en el recordado episodio del gas pimienta.