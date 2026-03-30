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El sóftbol Lento de Paraná vivió una fiesta con los torneos Más 35 y Más 45

El certamen de sóftbol fue en el diamante del club Don Bosco. En Más 45 festejó Surubí y en Más 35 el dueño de casa.

30 de marzo 2026 · 20:11hs
Surubí se quedó con la competencia de sóftbol en Más 45.

Foto: Cesar Alacano.

Surubí se quedó con la competencia de sóftbol en Más 45.

El sóftbol Lento de la ciudad de Paraná sumó un nuevo capítulo a su crecimiento sostenido con la realización de un torneo regional destinado a las categorías Más 35 y Más 45 años. La competencia, organizada por el Centro de Ex-Alumnos Don Bosco de Paraná, reunió a equipos representativos de distintos puntos de la región y volvió a poner en escena el espíritu competitivo y de camaradería que caracteriza a esta disciplina.

En la categoría Más 45, el título quedó en manos de Surubí, equipo que representa al CEF Nº5 del barrio Mercantil. En una final muy sólida, se impuso por 6 corridas a 0 frente al conjunto Salesiano, anfitrión del torneo. Con un rendimiento contundente tanto en defensa como en ofensiva, Surubí logró marcar diferencias desde los primeros innings y supo administrar la ventaja hasta el cierre del juego, desatando el festejo en la divisional mayor.

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El conjunto campeón mostró orden, efectividad en el bateo oportuno y una defensa firme que anuló las intenciones del rival. De esta manera, Surubí se quedó con el trofeo y ratificó su protagonismo en el ámbito del sóftbol veterano de la región.

Por su parte, la definición en la categoría Más 35 regaló un verdadero espectáculo cargado de emociones. En un partido vibrante y de alto goleo, Don Bosco logró imponerse ante Centro (CEF) por un ajustado 15 a 12. El duelo tuvo alternativas cambiantes, con ambos equipos mostrando poder ofensivo y protagonizando un trámite dinámico que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos momentos.

El equipo anfitrión sacó provecho de su localía y, en los pasajes decisivos, encontró las corridas necesarias para inclinar la balanza a su favor. Así, Don Bosco se consagró campeón en la divisional, desatando la alegría de jugadores y allegados que acompañaron durante todo el torneo.

Sóftbol Lento siempre está

Más allá de los resultados, el certamen dejó en claro el gran presente del sóftbol Lento en Paraná.

Sóftbol Paraná Diamante Don Bosco
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