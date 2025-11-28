Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

Uno Entre Rios | Ovación | Rubén Forestello

El Yagui selló su vínculo con Patronato hasta diciembre de 2026. Este lunes, a las 9, se pondrá al mando del primer equipo para iniciar su trabajo.

28 de noviembre 2025 · 20:55hs
Lo que se venía barajando durante las últimas semanas y que empezó a sonar más fuerte los días pasados en barrio Villa Sarmiento, se terminó confirmando. Rubén Forestello se convirtió en el nuevo entrenador de Patronato de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Ayer el Yagui selló su vínculo hasta diciembre del próximo año con la institución y el lunes, desde las 9, se pondrá al mando del equipo para iniciar su trabajo al mando del primer equipo Rojinegro. La práctica será en el predio La Capillita, a puertas abiertas. Una vez finalizados los trabajos de la jornada, el DT hablará con la prensa.

De esta manera, la flamante comisión directiva encabezada por Adrián Bruffal apostó por un viejo conocido como el primer DT de su gestión, ya que Forestello tendrá su segundo ciclo como entrenador del conjunto Rojinegro de la capital entrerriana.

Su cuerpo técnico estará compuesto por Alejandro Gabriel Meloño Botta (ayudante de campo), Carlos Marcelo Bangert (entrenador de arqueros) y Exequiel Paoloni (preparador físico).

El pampeano tendrá la misión de lograr que Patrón sea protagonista en la segunda división del fútbol argentino. El Santo viene de realizar su mejor campaña desde que descendió en 2022, aunque con sabor a poco ya que no logró clasificarse a la Copa Argentina y quedó rápidamente afuera en el Reducido.

El primer ciclo de Rubén Forestello

Forestello fue el primer entrenador de Patronato en Primera División. Comandó a la entidad Rojinegra en el Torneo Transición de 2016 y el Campeonato de Primera División 2016-2017, consiguiendo en ambos el objetivo de la permanencia.

De esa etapa son muy recordadas dos victorias como local ante River Plate, ambas por 2 a 1, y un agónico empate como visitante por 1 a 1 ante Boca Juniors.

En total, entre ambos torneos mencionados y Copa Argentina, dirigió 47 encuentros: con 13 triunfos, 15 empates y 19 derrotas, sumando un 38,3% de efectividad.

Rubén Forestello Patronato Primera Nacional entrenador
