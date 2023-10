El racquetball le dará otra medalla para Argentina

Embed ¡MEDALLA ASEGURADA PARA ARGENTINA!



Las bolivianas nacionalizadas @ProMariaVargas y Natalia Mendez superaron 3-1 a Manilla/De La Rosa y se metieron en semis.



3er podio al hilo para Vargas en Dobles en JJPP (fue 3ª en 2019 con Mendez). #Racquetball #Santiago2023 pic.twitter.com/MP402e1RWM — Daniel Piloni (@DaniPiloni) October 22, 2023

El dato de color fue que el sábado por la noche, Méndez debió rendir un parcial de la carrera de abogacía. "Me estaba muriendo de nervios, no me andaba el internet en la Villa Olímpica. Hicimos un trabajo en conjunto y pasamos todos, aprobamos, legislación tributaria", contó con doble felicidad debido a sus logros deportivos y universitarios.