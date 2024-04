Tras la salida de Madelón del Lobo luego de la derrota 3-2 ante Atlético Tucumán en el norte argentino, el Profe Córdoba se postuló para dirigir a Gimnasia de La Plata y confesó que su motivación es el odio que le tiene a Estudiantes: "Vendí 30 millones de dólares en jugadores y no toqué un peso. No me pagaron a término, lo salvé del descenso, de la quiebra. En 26 años no me llamaron nunca. Cuando volvió Miguel Russo dije: 'no quiero volver más a Estudiantes'. Lo odio con todo mi corazón y es una de las grandes motivaciones que tengo para dirigir Gimnasia".